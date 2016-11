Verfassungsschutz Islamist gab wohl keine sicherheitsrelevanten Informationen weiter

Der im Verfassungsschutz aufgeflogene mutmaßliche Islamist hat offenbar keine sicherheitsrelevanten Kenntnisse weitergegeben. Dafür gebe es bislang keine Anhaltspunkte, teilte die Staatsanwaltschaft Düsseldorf mit.

Laut Geheimdienstchef Hans-Georg Maaßen hatte sich der Verdächtige völlig unauffällig verhalten. "Wir haben es hier offensichtlich mit einem Fall zu tun, in dem sich eine Person von seinem persönlichen Umfeld unbemerkt radikalisiert hat", sagte Maaßen. Der Geheimdienstchef sollte sich am Abend in einer Sitzung des Parlamentarischen Gremiums zur Kontrolle der Geheimdienste zu dem Fall äußern.

Unmittelbar vor dem Treffen verlangte der Grünen-Politiker Christian Ströbele Klarheit darüber, zu welchen Dienstgeheimnissen der 51-Jährige Zugang hatte. Es sei ein "gruseliger Vorgang", sagte Ströbele. André Hahn von der Linken prangerte eine weitere Panne bei den Geheimdiensten an. SPD-Innenexperte Burkhard Lischka forderte eine Verbesserung der Sicherheitsüberprüfungen bei den Behörden.

Der SPIEGEL hatte am Dienstag als Erster über den Fall berichtet. Demnach hat sich der 51-jährige Verdächtige im Internet unter falschem Namen islamistisch geäußert und Dienstgeheimnisse verraten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Düsseldorf war der Mann erst im April 2016 als Quereinsteiger vom Verfassungsschutz eingestellt worden, um die islamistische Szene zu observieren.

Vor seiner Einstellung habe es eine "gründliche Sicherheitsprüfung" gegeben, "wo fünf Referenzpersonen befragt und wo sämtliche Register abgecheckt wurden", sagte Maaßen. Er kündigte eine genaue Untersuchung des Falls an. "Wir werden natürlich diesen Vorgang gründlich aufarbeiten, um zu sehen, was wir daraus lernen können."