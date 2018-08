Verstorbener US-Senator Schäuble vertritt Deutschland bei McCain-Trauerakt

US-Präsident Donald Trump wird beim Trauerakt für den am Sonntag verstorbenen Senator John McCain voraussichtlich fehlen - als deutscher Vertreter wird Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble nach SPIEGEL-Informationen an der Zeremonie in Washington am kommenden Samstag teilnehmen. Bundestags-Sprecher Ernst Heber bestätigte die Reisepläne.

Der CDU-Politiker reist nach SPIEGEL-Informationen als offizieller deutscher Vertreter zu dem Trauerakt für den langjährigen republikanischen Senator und ehemaligen Präsidentschaftskandidaten, der im Alter von 81 Jahren einer Krebs-Erkrankung erlegen war - also in Absprache mit Kanzlerin Angela Merkel. Die Veranstaltung findet in der National Cathedral statt, in der traditionell verstorbene hochrangige amerikanische Politiker gewürdigt werden.

Der Gedenkgottesdienst zu Ehren McCains beginnt um 10 Uhr Ortszeit. Zu den Rednern werden nach aktuellem Stand unter anderem die Ex-Präsidenten Barack Obama und George W. Bush gehören, ebenso sollen Ex-Vizepräsident Joe Biden und der langjährige demokratische Senator Joe Lieberman sprechen.

People Image/ Michael Tinnefeld McCain und Schäuble im Februar 2005 beim Empfang des bayerischen Ministerpräsidenten zur Münchener Sicherheitskonferenz

Dass Schäuble als protokollarische Nummer 2 der deutschen Staatsorgane zu der Zeremonie für McCain anreist, unterstreicht die hohe Wertschätzung, die der US-Politiker hierzulande genoss. McCain, der 2008 gegen Obama im Rennen um das Weiße Haus verlor, war anders als sein Widersacher und amtierende Präsident Trump ein ausgewiesener Transatlantiker und pflegte enge Beziehungen zu deutschen Politikern. McCain besuchte regelmäßig die Münchener Sicherheitskonferenz.

Schäuble hatte McCain in seinem Kondolenzschreiben an dessen Frau "eine Inspiration für viele, die sich in Sorge um das Gemeinwesen in der Politik engagieren" genannt. Er schrieb weiter: "Dies gilt auch und gerade für den Deutschen Bundestag, der mit dem Tod Ihres Mannes eine Stütze der deutsch-amerikanischen Beziehungen und einen Freund Deutschlands verliert." Der 75-jährige und McCain kannten sich persönlich.

Auch Röttgen reist zu der Trauerfeier

Der CDU-Politiker Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, wird eigenen Angaben ebenfalls zufolge zu dem Trauerakt für McCain nach Washington reisen.

Röttgen hatte McCain zuletzt im Frühjahr 2017 in Washington getroffen. "Bei aller Kämpfernatur war John McCain im persönlichen Umgang liebenswürdig", sagt er über den Verstorbenen. "Er war ein treuer Freund Deutschlands, aber auch einer, der uns gleichzeitig gefordert und gemahnt hat, auf unserer Seite die Voraussetzungen der transatlantischen Partnerschaft zu erfüllen."