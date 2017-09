Videoblog zur Bundestagswahl 1 Tag Deutschland

Ein ganz normaler Tag in Deutschland? Nicht für uns: 14 Videoreporter von SPIEGEL ONLINE berichten aus sieben Städten, sprechen mit den Menschen vor Ort. Martin Jäschke und Florian Barth beginnen den Morgen in Leipzig.

Anne Martin und Philipp Löwe sind den ganzen Tag in Wuppertal in NRW unterwegs. Sie sprechen mit Pendlern in der Schwebebahn, mit Eltern, die ihre Kinder von der Kita abholen und besuchen am Nachmittag ein Pflegeheim, um über Herausforderungen der Pflege alter Menschen mit Pflegern und Angehörigen zu sprechen.