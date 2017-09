Videoblog zur Bundestagswahl Ein Tag Deutschland

Die Videoblog-Crew Wie tickt Deutschland eine Woche vor der Wahl? Wir sind ausgeschwärmt, um das herauszufinden. Florian Barth

Eine junge Syrerin lebt seit knapp vier Monaten in Deutschland. In Wuppertal habe sie viel Unterstützung erfahren, sie möchte hier ihren Doktor machen. Dass nicht alle für die Aufnahme von Flüchtlingen sind, weiß sie. Insgesamt sei sie aber zufrieden mit ihrer Situation. "Deutschland war sehr großzügig", sagt sie.

Wir spielen: "Das kleinere Übel". Die Direktkandidatin der FDP in Berlin haben wir unter anderem gefragt: FDP ohne Christian Lindner oder FDP mit Frauenquote? Die Antworten von Katharina Ziolokowski sehen sie hier:

Auf dem Weg zur Arbeit in der Wuppertaler Schwebebahn: Die bisherige Politik der regierenden Parteien findet hier keine große Zustimmung: "Ich wähle deshalb eine Spaßpartei".

Bezahlbare Mieten, weniger Altersarmut: Das wünschen sich die Käseverkäuferin und der Milchmann auf dem Hamburger Wochenmarkt von der nächsten Bundesregierung.

Die Altersarmut ist eins der dringendsten Probleme im Land, sagt Käseverkäuferin Birgit Carstens aus #Hamburg #1TagDeutschland pic.twitter.com/2t6tMlIHep — heike klovert (@heisonne) 18. September 2017

Britta Kollenbroich und Philipp Seibt sind in Passau unterwegs. Dort empfängt am Abend CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer die Kanzlerin, die AfD hat Proteste angekündigt. Ansonsten deutet hier erstaunlich wenig auf einen Wahlkampf-Endspurt hin.

Heike Klovert und Niko Jedicke sind in Hamburg unterwegs. Morgens beim Bäcker: Im schicken Stadtteil Eppendorf haben die ersten Kunden genaue Vorstellungen davon, wohin es mit Deutschland nach der Wahl gehen soll. SPD: Ja. Große Koalition: Zur Not auch. AfD: Bitte nicht.

Ein ganz normaler Tag in Deutschland? Nicht für uns: 14 Videoreporter von SPIEGEL ONLINE berichten aus sieben Städten, sprechen mit den Menschen vor Ort. Martin Jäschke und Florian Barth beginnen den Morgen in Leipzig.

Anne Martin und Philipp Löwe sind den ganzen Tag in Wuppertal in NRW unterwegs. Sie sprechen mit Pendlern in der Schwebebahn, mit Eltern, die ihre Kinder von der Kita abholen und besuchen am Nachmittag ein Pflegeheim, um über Herausforderungen der Pflege alter Menschen mit Pflegern und Angehörigen zu sprechen.

Guten Morgen! Begleiten Sie heute unsere Videoreporter auf ihrer Tour durch Deutschland. Sie berichten aus Hamburg und Passau, aus Leipzig, Wuppertal, Frankfurt, Berlin und Freiburg. Sie treffen Menschen in ihrem Alltag, sprechen mit ihnen über ihre Erwartungen, Hoffnungen und Forderungen eine Woche vor der Bundestagswahl. Viel Spaß dabei!