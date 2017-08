Entführter Vietnamese Gabriel fühlt sich an Filme über Kalten Krieg erinnert

Der von der Bundesregierung ausgewiesene vietnamesische Diplomat soll in direkter Verbindung mit der Entführung von Thrin Xuan Thanh stehen. Das sagte Außenminister Sigmar Gabriel der Nachrichtenagentur Reuters zufolge. Unklar ist, ob der Mitarbeiter des vietnamesischen Geheimdienstes an der Botschaft in Berlin die Ausreisefrist von 48 Stunden eingehalten hat. Diese war am Freitagnachmittag abgelaufen.

Der Geschäftsmann Trinh war am 23. Juli im Berliner Tiergarten überwältigt und außer Landes gebracht worden. Der Fall sorgt für Spannungen zwischen Berlin und Hanoi. Das Auswärtige Amt schrieb in einer Stellungnahme vom Mittwoch, es bestünden keine "vernünftigen Zweifel", dass vietnamesische Geheimdienste und die Botschaft in Berlin hinter der Entführung steckten.

DPA Geschäftsmann Trinh

Gabriel kündigte nun an, den Druck auf die vietnamesische Regierung zu erhöhen. "Wir beraten jetzt auch über weitere Maßnahmen, nicht nur über die Ausweisung der Verantwortlichen", sagte Gabriel. Trinh sei "mit Methoden außer Landes gebracht worden, die Sie nach unserer Auffassung ansonsten in finsteren Filmen über den Kalten Krieg sehen können, und das ist etwas, was wir nicht dulden können und nicht dulden werden."

Was bislang zu den Vorgängen bekannt ist:

Juli 2016: Trinh verlässt sein Heimatland. Dort wird inzwischen wegen Wirtschaftsdelikten gegen ihn ermittelt. Ihm wird unter anderem Missmanagement vorgeworfen.

8. September 2016: Einstimmig wird Trinh wegen seiner Verfehlungen aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen, berichtet "Voice of Vietnam". Vor allem seine Unaufrichtigkeit bei der Aufarbeitung seines Falls hätte ihn disqualifiziert.

16. September 2016: Die vietnamesischen Behörden stellen einen internationalen Haftbefehl gegen Trinh aus. Vier weitere ehemalige Top-Manager der Petro Vietnam-Tochtergesellschaft wurden bereits von der Polizei festgenommen.

23. Juli 2017: Zeugen beobachten im Berliner Tiergarten, wie zwei Menschen - einer von ihnen augenscheinlich Trinh, die zweite Person offenbar eine Frau - in ein Auto gezerrt und weggebracht werden. Laut "Süddeutscher Zeitung"soll der Wagen ein tschechisches Kennzeichen gehabt haben. Einem unbestätigten Bericht zufolge wurde Trinh über ein "östliches Land" getarnt als Krankentransport nach Vietnam gebracht. Die Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts einer Entführung.

31. Juli 2017: In Vietnam wird öffentlich gemacht, dass sich Trinh wieder im Land befindet. Nach offizieller Darstellung habe er sich dort freiwillig den Behörden gestellt.

Die Regierung in Hanoi bedauerte die Reaktion des Auswärtigen Amtes, äußerte sich bisher aber nicht konkret zu dem Fall. Im vietnamesischen Staatsfernsehen wurde am Donnerstag eine Erklärung des mutmaßlichen Entführungsopfers gezeigt, derzufolge sich der Mann selbst gestellt habe.

Trinh war bis 2013 der Manager bei einer Tochtergesellschaft des staatlichen Öl- und Gaskonzerns PetroVietnam und soll für das Verschwinden von rund 150 Millionen Dollar verantwortlich sein. Die Regierung in Hanoi wirft ihm unter anderem Missmanagement vor. Seine Anwältin betonte, er habe sich niemals freiwillig in sein Heimatland begeben und sich dort den Behörden gestellt. Im Falle eines Schuldspruchs könnte er zu einer Todesstrafe verurteilt werden.