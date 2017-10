Grünen-Vorstoß Staatsrechtler hält zweiten Vizekanzler für verfassungswidrig

Haben sie nun oder haben sie nicht? Haben wir nicht, beteuern die Grünen am Montagnachmittag. Doch da ist die Debatte um einen zweiten Vizekanzlerposten in einem möglichen Jamaika-Bündnis schon längst in vollem Gang.

Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner hatte sie ausgelöst, Parteichefin Simone Peter befeuerte sie, ihr Ko-Chef Cem Özdemir und die Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt versuchten sie schließlich wieder einzufangen.

Dabei ist der Ruf nach einem zusätzlichen stellvertretenden Regierungschef ohnehin problematisch. Denn ein zweiter Vizekanzler ist nach Einschätzung des Verfassungsrechtlers Joachim Wieland von der Universität Speyer nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. "Das Grundgesetz lässt in Artikel 69, Absatz 1 nur die Ernennung eines Vizekanzlers zu", sagte Wieland SPIEGEL ONLINE. "Das schließt es aus, zwei Personen gleichberechtigt zu ernennen." Wolle man dies dennoch tun, müsse man das Grundgesetz ändern.

Experte Wieland glaubt die Motivation für den Vorstoß darin zu erkennen, dass sich die Grünen zu Beginn der Koalitionsverhandlungen in eine starke Position rücken wollten. "Es ist vorstellbar, dass zunächst einmal die Forderung nach einem zweiten Vizekanzler erhoben wird, um sie im Lauf der Verhandlungen im Gegenzug für andere Zugeständnisse wieder fallen zu lassen", sagt der Verfassungsrechtler.

Die Grünen-Spitze bemühte sich am Montagnachmittag um Schadensbegrenzung. Zurzeit sei man in Sondierungen, sagte Parteichef Özdemir in Berlin: "Insofern geht es zum gegenwärtigen Zeitpunkt um keinerlei Posten." Fraktionschefin Göring-Eckardt betonte: "Wir haben überhaupt keine Posten gefordert." Die Koordination in einem möglichen Bündnis müsse zwischen allen drei Partnern "auf Augenhöhe" stattfinden, sagte sie. Sie bestritt aber, dass die Grünen damit die Berufung von zwei Vizekanzlern forderten. Es gehe um "keinerlei Posten" oder "irgendeine Bezeichnung".

Zuvor allerdings hatte Özdemirs Ko-Chefin Simone Peter erklärt: "Wenn es zwei Partner gibt, dann gibt es zwei Funktionen, nämlich Kanzlerin und Vizekanzler. Und wenn es drei gibt, macht es Sinn, dass es noch einen Vizekanzler mehr gibt." Sie sagte weiter: "Wenn es um die Aufteilung der Positionen geht, ist die Vizekanzlerschaft natürlich zentral."

Peter reagierte damit auf eine Äußerung von Bundesgeschäftsführer Kellner, der in der "Bild"-Zeitung mit den Worten zitiert wurde, Grüne und FDP müssten in einer Jamaika-Koalition gleichermaßen die Regierungsarbeit mitkoordinieren. Schon diese Aussage war als Plädoyer für einen eigenen Vizekanzler der Partei verstanden worden. Kellner und Peter sitzen beide bei den Sondierungsgesprächen für die Grünen mit am Tisch.

Peter ruderte inzwischen zurück. Die Frage der Postenvergabe stelle sich jetzt nicht, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe um Inhalte und die Frage, ob man mit Union und FDP überhaupt zusammenkomme.

Die Grünen wären in einem Jamaika-Bündnis dem Bundestagswahlergebnis zufolge der kleinere Juniorpartner. Die FDP kann den Posten des stellvertretenden Regierungschefs daher für sich beanspruchen.

