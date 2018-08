Genozid an Herero und Nama Völkermord verjährt nicht!

Heute wurden in einem Gedenkgottesdienst in Berlin zwischen den Kirchen in Namibia und Deutschland die sterblichen Überreste von Herero und Nama an die Delegation aus Namibia zurückgegeben.

Die Vernichtung der Herero war der erste Völkermord im 20. Jahrhundert, begangen von den deutschen Truppen im damaligen Deutsch Südwestafrika, heute Namibia, beginnend ab 1904.

Zur Autorin picture alliance/dpa Heidemarie Wieczorek-Zeul, Jahrgang 1942, war von 1987 bis 2013 SPD-Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Von 1998 bis 2009 war sie Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Im Jahre 2004 habe ich als Ministerin der Bundesregierung unter Gerhard Schröder auf der Gedenkfeier aus Anlaß des 100. Jaherstages dieses Völkermordes vor Tausenden von Herero und Nama und auch Damerer in Namibia für die Bundesregierung gesprochen.

Ich habe zum ersten Mal den Begriff Völkermord verwandt und gesagt: "Vor hundert Jahren wurden die Unterdrücker - verblendet von kolonialem Wahn - in deutschem Namen zu Sendboten von Gewalt, Diskriminierung, Rassismus und Vernichtung. Wir Deutschen bekennen uns zu unserer historisch-politischen, moralisch-ethischen Verantwortung und zu der Schuld, die Deutsche damals auf sich geladen haben. Ich bitte Sie im Sinne des gemeinsamen "Vater unser" um Vergebung unserer Schuld."

Dieses Schuldbekenntnis hat der damalige Paramount Chief der Herero, Riruako, der nach mir sprach, ausdrücklich anerkannt.

Gleichzeitig habe ich damals eine "Versöhnungsinitiative" auch finanziell angestoßen, die insbesondere den Nachfahren der damaligen Opfer zugutekommen sollte.

Das ist jetzt 14 Jahre her. Völkermord verjährt nicht!

Es ist endlich an der Zeit, dass die Bundesregierung auch eine formelle Entschuldigung gegenüber den Menschen in Namibia ausspricht und dabei offiziell anerkennt, dass die Deutschen Truppen damals Völkermord an den Herero und Nama begangen haben.

Das sind wir den Nachfahren der Opfer schuldig! Das sind wir aber auch der historischen Wahrheit gegenüber unserer eigenen Geschichte schuldig.

Wer die Türkei, wie das im Deutschen Bundestag und auch in einer Erklärung des damaligen Bundespräsidenten Gauck geschehen ist, an ihre historische Verantwortung für den Völkermord an den Armeniern erinnert, der sollte doch als erstes auch die historische Verantwortung für den Völkermord an den Herero und Nama anerkennen, der während der deutschen Kolonialherrschaft ab 1904 begangen wurde.

Es braucht bei den Verhandlungen mit Namibia endlich auch die Teilnahme der Vertreter der Herero und Nama.Und es braucht endlich auch die Zusage einer umfassenden finanziellen Unterstützung der Regionen in Namibia, in denen die Nachfahren der damaligen Opfer heute leben.