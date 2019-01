Hessen Landtag wählt Bouffier erneut zum Ministerpräsidenten

Der CDU-Politiker Volker Bouffier bleibt Ministerpräsident von Hessen. Der 67-Jährige wurde bei der konstituierenden Sitzung des neuen Landtags in Wiesbaden mit 69 Stimmen wiedergewählt. Diese Zahl entspricht den Landtagsmandaten der Koalition von CDU und Grünen.

In der ersten Sitzung des neu gewählten Landesparlaments stand die Neuauflage der schwarz-grünen Regierungskoalition vor ihrer ersten großen Bewährungsprobe. CDU und Grüne verfügen über eine hauchdünne Mehrheit von einem Sitz. Alle 69 Abgeordneten beider Fraktionen mussten demnach vor Ort sein und für Bouffier votieren, damit der 67-Jährige das Bündnis in eine zweite Amtszeit führen konnte.

Im Sommer 2010 war der damalige hessische Innenminister Bouffier in der laufenden Legislaturperiode als Nachfolger von Roland Koch (CDU) an die Spitze einer schwarz-gelben Regierungskoalition gewählt worden. Zum Start der schwarz-grünen Regierung 2014 wurde der hessische CDU-Chef erst im zweiten Wahlgang gewählt.

Der erste Durchlauf war ungültig gewesen, da aus Versehen mehrere Wahlzettel mit dem Namen "Max Mustermann" ausgegeben worden waren. Beim zweiten Wahlgang erhielt Bouffier dann 62 von 109 Stimmen - damit rechnerisch alle 61 Stimmen aus den Regierungsfraktionen von CDU und Grünen plus eine weitere von der Opposition.

Grünen-Abgeordneter wird während konstituierender Sitzung Vater

Neuer Präsident des hessischen Landtags ist der CDU-Politiker Boris Rhein. Der 47-Jährige wurde von den Abgeordneten aller sechs im Landtag vertretenen Parteien per Handzeichen gewählt. Rhein war zuvor Wissenschaftsminister. Er tritt die Nachfolge seines Parteikollegen Norbert Kartmann an, der rund 16 Jahre lang Landtagspräsident war.

Zu Rheins Stellvertretern wurden in einer geheimen Wahl Frank Lorz (CDU), Karin Müller (Grüne), Heike Hofmann (SPD), Jörg-Uwe Hahn (FDP) und Ulrich Wilken (Linke) gewählt. Der Kandidat der AfD, Bernd-Erich Vohl, fiel in insgesamt drei Wahlgängen durch. Damit kann die AfD erst in der nächsten Landtagssitzung erneut beantragen, dass ein sechster Vizepräsident gewählt wird.

Als Alterspräsident hielt der 73 Jahre alte AfD-Abgeordnete Rolf Kahnt die Eröffnungsrede. Die AfD ist erstmals im hessischen Parlament vertreten.

Der Grünen-Abgeordnete Daniel May wurde während der konstituierenden Landtagssitzung am Freitag Vater einer Tochter. Das teilte Landtagspräsident Rhein während der Sitzung mit. "Es gibt Momente im Leben, die sind sogar noch wichtiger als die Wahl der Vizepräsidenten des Landtags", sagte er. Mutter und Kind seien wohlauf. Bei einer Mehrheit der schwarz-grünen Koalition von nur einer Stimme hätte ein Fehlen Mays unter Umständen zu einer Niederlage Bouffiers bei der Wahl führen können.