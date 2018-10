Das Duell läuft bereits 45 Minuten, da beginnt die stärkste Phase des Herausforderers: Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD) attackiert den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) beim Thema Wohnen.

"Die Landesregierung hat in dieser Frage echt versagt", sagt Schäfer-Gümbel. Er spricht von einer "Mietenexplosion" und warnt, diese führe viele Menschen bis an die Belastungsgrenze - nicht nur in Hessen.

Zum ersten Mal im einstündigen TV-Duell, elf Tage vor der Landtagswahl, gerät Bouffier wirklich in die Defensive. Er beklagt sich, dass Schäfer-Gümbel ihn dauernd unterbreche. Worauf dieser kontert: "Da steht es jetzt 2:2, ist gut."

Bezahlbares Wohnen, Begrenzung der Mietpreisentwicklung und Stopp der Bodenspekulation: Es ist eines der zentralen Themen von Schäfer-Gümbels Wahlkampf. Bouffier spottet zwar, die bayerische SPD habe da den gleichen Schwerpunkt gesetzt - und gerade mal 9,7 Prozent der Stimmen geholt.

Doch die Lage in Hessen ist wohl anders. Trotz der Krise der SPD ist ein Regierungswechsel in Hessen möglich. Bouffiers schwarz-grünes Bündnis hat in aktuellen Umfragen keine Mehrheit, Schäfer-Gümbels Werte liegen deutlich über jenen der Bundespartei.

Es geht in Hessen jedoch um viel mehr als nur um eine Landtagswahl. Sowohl Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel als auch die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles brauchen einen Erfolg. Bouffier und Schäfer-Gümbel, beide Stellvertreter ihrer Bundespartei, kämpfen also auch für ihre Parteichefinnen. Je nach Ausgang der Hessen-Wahl könnte sich der Konflikt in der Großen Koalition weiter zuspitzen.

Zu spüren ist das im Duell des Hessischen Rundfunks (HR) aber nur unterschwellig. Die Themen sind andere. Es geht um Landespolitik, um Verbandsklagerecht, Unterrichtsausfall, Verordnungen und Straßenausbaubeiträge.

Schäfer-Gümbel greift an, Bouffier lobt eigene Erfolge

Bouffier, 66, und Schäfer-Gümbel, 49, sitzen beide seit vielen Jahren im hessischen Landtag. Sie stecken inhaltlich tief in den Themen, haben aber auch erkennbar Schwierigkeiten, ihre Politik verständlich zu vermitteln. Weder der Christdemokrat noch sein sozialdemokratischer Herausforderer sind sonderlich charismatisch. Beliebtester Politiker in Hessen ist übrigens der Verkehrsminister Tarek Al-Wazir. Ein Grüner.

Trotzdem: Das Duell ist nicht komplett langweilig. Schäfer-Gümbel muss angreifen - und er greift an: "Stillstand hat in Hessen einen Namen", sagt der SPD-Mann: "Schwarz-Grün." Die CDU regiere das Land nun bereits seit 19 Jahren, es sei klar, dass mit Bouffier nichts mehr vorangehe.

Bouffier dagegen verweist auf die wirtschaftlich solide Entwicklung des Landes, die geringe Arbeitslosigkeit und die Zufriedenheit der Bürger mit der Landesregierung. Diese liegt laut einer Umfrage des HR bei knapp 60 Prozent.

Einigkeit in einem Punkt

Schäfer-Gümbel bringt geschickt seine eigene Lebensgeschichte ins Spiel, seinen Aufstieg aus einfachen Verhältnissen. Bouffier betont, dass er es geschafft habe, ein Bündnis von zwei sehr unterschiedlichen Partnern "ohne Krach, Krawall und ständige Krisengipfel" zu führen.

Es ist eine der wenigen Anspielungen auf Merkels GroKo. Ansonsten versuchen beide, das Thema bestmöglich auszublenden. Der Hintergrund ist offensichtlich: Unter dem Bild, das Union und SPD in Berlin abgeben, leiden sowohl Bouffier als auch Schäfer-Gümbel.

Und tatsächlich sind sie sich da am Ende in einem Punkt einig: Beide sagen, sie strebten eine Große Koalition in Hessen nicht an.

Das heißt allerdings nicht, dass es nicht doch so kommen könnte.