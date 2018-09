Kauder-Abwahl Union in Auflösung

Als Helmut Kohl im Oktober 1997 auf dem CDU-Bundesparteitag in Leipzig ankündigte, erneut als Kanzlerkandidat anzutreten, reagierten die Delegierten mit lang anhaltendem Beifall. In manchen Umfragen war die SPD in den Monaten zuvor schon vor der Union gelandet, die Schwesterparteien und das Land zeigten sich nach 15 Jahren Kohl'scher Kanzlerschaft ermattet, der Wunsch nach Erneuerung wuchs.

Dennoch zogen CDU und CSU nochmals mit Kohl in die Bundestagswahl im Jahr darauf. Sie endete mit einer krachenden Niederlage gegen die SPD und ihren Kanzlerkandidaten Gerhard Schröder.

Es konnte nichts mehr werden - und trotzdem war eine echte Revolte gegen Kohl abermals ausgeblieben.

Um die Dimension des Vorgangs zu verstehen, muss man daran am Tag nach der Abwahl von Volker Kauder, dem engen und langgedienten Vertrauten von Kanzlerin Angela Merkel, als Chef der Unionsbundestagsfraktion nochmals erinnern. So war das noch vor zwei Jahrzehnten bei CDU und CSU: Man stellte sich nicht gegen den eigenen Kanzler - zumal nicht gegen eine so verdiente politische Figur wie Kohl, der den Unionsparteien über eineinhalb Jahrzehnte die Macht garantiert hatte.

Angela Merkel garantiert der Union immerhin schon seit knapp 13 Jahren die Macht. Und nach wie vor gibt es niemanden in den Reihen von CDU und CSU, der sich als natürlicher Nachfolger anbietet. (So wie es seinerzeit Wolfgang Schäuble war, den Kohl zuerst als Kronprinz installierte, dies später aber korrigierte.) Und trotzdem hat sich die Mehrheit der Unionsbundestagsabgeordneten nun offen gegen die Kanzlerin gestellt, in dem sie sich ihrem ausdrücklichen Wunsch verweigerte, Kauder im Amt des Fraktionschefs zu bestätigen.

Ein beispielloser Affront in der Geschichte von CDU und CSU - und ein Zeichen dessen, dass die Unionsparteien inzwischen so gut wie nichts mehr verbindet.

Inhaltlich sind CDU und CSU weitestgehend entkernt. Atomwende, Familienpolitik, Ende der Wehrpflicht, Frauenquote, zuletzt die Flüchtlingspolitik - da ist nur noch wenig übrig von dem, was einst in den Schwesterparteien galt. Merkel hat, wenn es nötig wurde, ideologische Positionen abgeräumt. Um an der Macht zu bleiben.

Nur damit hielt die Kanzlerin den quietschenden Laden noch zusammen. Und sie vertraute darauf, dass man ihr dafür - wie weiland Kohl - weiter Kredit gibt. Auf den eisernen Machtwillen ihrer Leute. Dass man im Zweifel noch mal die Zähne zusammenbeißt.

Aber damit ist es vorbei. Zu viel ist offenbar kaputtgegangen in der Union in den vergangenen Jahren. Die Motivation, den Kanzlervertrauten an der Spitze der Fraktion abzuwählen, war am Dienstagnachmittag deshalb vielschichtig: Kauder-Gegnerschaft, Merkel-Gegnerschaft, beides, Lust auf etwas Neues, Überzeugung für den Gegenkandidaten Ralph Brinkhaus, Protest, Spielerei.

Aber was bleibt dann noch übrig von einer Union, die selbst im Abmeiern der Kanzlerin diffus bis zur Unkenntlichkeit erscheint?

Genau: fast nichts.

