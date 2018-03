Sicherheits-Zwischenfall Polizei nimmt Mann in der Nähe von Merkel fest

Schrecksekunde in Berlin: Kurz nach der Wahl von Angela Merkel zur Bundeskanzlerin ist es unmittelbar am Bundestag zu einem Zwischenfall gekommen. Ein laut in einer nichtdeutschen Sprache schreiender Mann wurde von der Polizei festgenommen, als Merkel das Bundestagsgebäude verließ.

Während die Kanzlerin in den Wagen stieg, der sie zu Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bringen sollte, stellten Sicherheitskräfte den Mann ruhig, in dem sie ihn auf den Boden drückten. Hintergründe des Zwischenfalls wurden zunächst nicht bekannt.

Merkel wurde am Mittwochmorgen 171 Tage nach der Bundestagswahl von 364 Abgeordneten zur Bundeskanzlerin gewählt. Steinmeier ernannte die 63-jährige CDU-Politikerin anschließend formal zur Bundeskanzlerin.

Am Nachmittag wird er den Ministern der Großen Koalition ihre Ernennungsurkunden überreichen, ehe gegen 17 Uhr die erste Kabinettssitzung der neuen Regierung stattfinden soll.