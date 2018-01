Parteien vor Sondierung Freundlich im Ton, hart in der Sache 

Bekommt Deutschland die nächste Große Koalition? Die grundsätzliche Richtung für eine mögliche weitere Zusammenarbeit zwischen Union und SPD soll an diesem Sonntag mit dem Start der Sondierungsgespräche festgelegt werden. Im Vorfeld bemühen sich die Teilnehmer, gleichzeitig die eigenen Grenzen zu betonen - aber auch Zuversicht zu verbreiten.

"Ich bin optimistisch, dass wir was hinbekommen", sagte etwa der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), am Samstag vor den Beratungen von Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel mit den Unterhändlern von CDU und CSU.

Auf die Frage, ob Merkel Unionspositionen räumen werde, weil sie unter besonderem Erfolgsdruck stehe, sagte er: "Ganz im Gegenteil." Die Kanzlerin habe prozentual gesehen die Wahl gewonnen. An der Union vorbei könne keine Regierung gebildet werden, eine vorgezogene Neuwahl wolle niemand. "Sie kann deswegen sehr selbstbewusst mit uns an der Seite in die Verhandlungen reingehen."

Der hessische CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier sagte, jetzt müsse gemeinsam mit der SPD ausgelotet werden, was gehe. "Das wird nicht einfach, das ist doch völlig klar. Aber ich finde, wir reden jetzt erstmal miteinander und nicht ständig übereinander."

Auch bei der SPD gab man sich demonstrativ kompromissbereit. "Ich ziehe hier keine roten Linien", sagte Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles der "Bild am Sonntag". "Verhandlungen bedeuten, dass man nicht 100 Prozent aller eigenen Forderungen erfüllt bekommt." Bei bestimmten Punkten werde die Partei aber "hart verhandeln", etwa beim Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern im Bildungsbereich. Die SPD will es kippen. Die Unionsseite will an der Kompetenzverteilung nicht rütteln.

Deutlich wurde man bei der CSU. "Wir haben ein großes Interesse daran, dass diese Koalition mit der SPD zustandekommt", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Samstag zum Abschluss der Winterklausur der CSU-Landesgruppe im Kloster Seeon. Ob dies gelinge, hänge aber sehr daran, ob große Teile der SPD bereit seien, aus der "Schmollecke" zu kommen und Verantwortung zu übernehmen. Sollte es keine große Koalition geben, werde es zur Neuwahl kommen.

Heikle Flüchtlingsforderungen der CSU

Dobrindt bekräftigte die teilweise hoch umstrittenen Forderungen der CSU in der Flüchtlingspolitik: Der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus müsse weiter ausgesetzt bleiben. Leistungen für Asylbewerber müssten gekürzt und es müssten standardmäßig Alterstests für junge Flüchtlingen eingeführt werden. "Man darf da nicht blauäugig sein. Da wird Missbrauch betrieben, und ganz offensichtlich versuchen sich manche Schutzrechte zu erschleichen, die ihnen nicht zustehen", sagte er.

Die auf fünf Tage angesetzten Sondierungen beginnen am Sonntag. Unter Leitung der Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD kommen am Mittag in der SPD-Zentrale die jeweils 13 Mitglieder umfassenden Delegationen zusammen. Nach einer kurzen Beratung in großer Runde sollen am Nachmittag dann die geplanten 15 Arbeitsgruppen erstmals tagen.

Die Union dringt auf eine Fortsetzung der großen Koalition. Die SPD-Spitze hat von einem Parteitag jedoch nur ein Mandat für ergebnisoffene Gespräche bekommen. Am kommenden Freitag will die Parteiführung entscheiden, ob sie Koalitionsverhandlungen empfiehlt.