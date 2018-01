Union und SPD vor Sondierungen Grobe Koalition

Die Chefs waren friedlich. Wenig bis nichts war zu hören von Angela Merkel, Horst Seehofer und Martin Schulz über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel.

Die Kanzlerin absolvierte pflichtgemäß ihre Neujahrsansprache und versprach, "zügig eine stabile Regierung zu bilden". Allerspätestens bis Ostern müsse das sein, meldete sich der CSU-Vorsitzende am 1. Januar kurz per Interview zu Wort. Der SPD-Chef schwieg.

An diesem Mittwoch reden die drei Vorsitzenden nun wieder miteinander. Gemeinsam mit den Chefs der Bundestagsfraktionen wollen sie die Sondierungsgespräche vorbereiten, die am kommenden Sonntag in größerer Runde endlich beginnen sollen.

Das Spitzentreffen tut durchaus not. Denn die zweite Reihe der potenziellen Großkoalitionäre gab sich zum Jahreswechsel keineswegs so zurückhaltend wie Merkel, Seehofer und Schulz. Im Gegenteil: Täglich verkündeten Vertreter von Union und SPD, was in den anstehenden schwarz-roten Runden angeblich unverhandelbar sei. Vom guten Vorsatz, die Gespräche nicht unnötig zu belasten, ist nach zwei Tagen im Jahr 2018 nichts übrig.

Vor allem die CSU rammt unmittelbar vor der traditionellen Winterklausur ihrer Bundestagsabgeordneten im Kloster Seeon Pflöcke ein, die die Genossen unmöglich so stehen lassen können. Insbesondere die christsozialen Positionen zur Asylpolitik fordern die SPD heraus:

Geht es nach der CSU, werden Sozialleistungen für Asylbewerber gekürzt - statt 15 sollen sie künftig 36 Monate nur einen Grundbedarf erstattet bekommen, bevor sie Leistungen auf dem höheren Sozialhilfeniveau erhalten. Für abgelehnte Asylbewerber möchte man "die Leistungen weitergehend einschränken beziehungsweise auf Sachleistungen umstellen". SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel hält die Pläne für nicht verfassungskonform.

Nach dem Mord an einem Mädchen im rheinland-pfälzischen Kandel mutmaßlich durch einen angeblich 15 Jahre alten Afghanen verlangt die CSU verpflichtende medizinische Untersuchungen zur Altersfeststellung für Migranten, bei denen Zweifel an ihrer Minderjährigkeit bestehen. Unterstützung kommt aus der CDU, in der SPD ist man offen für Anpassungen, zum Beispiel bundesweit einheitliche Standards - eine Untersuchungspflicht aber lehnen die Sozialdemokraten ab.

Umstritten ist weiterhin der Familiennachzug: Die Union will, dass dieser für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus auch über März 2018 hinaus ausgesetzt bleibt, die SPD fordert eine Öffnung. Zuletzt gab es Bewegung im Detail, von Ausnahmen für Härtefälle war die Rede - die aber eigentlich schon heute möglich sind. "Wir knicken nicht ein", betont CSU-Chef Seehofer.

Aber auch jenseits der Flüchtlingspolitik brachten sich die GroKo-Sondierer in den vergangenen Tagen in Stellung:

Die CSU dringt auf eine deutliche Erhöhung des Verteidigungsetats, das Nato-Ziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts soll als Orientierungsgröße im Koalitionsvertrag stehen. Die SPD wies das umgehend zurück.

In einer Beschlussvorlage für die Klausur wendet sich die CSU gegen eine verstärkte Integration der Europäischen Union - eine klare Absage an die von SPD-Chef Schulz angepeilten Vereinigten Staaten von Europa.

Gestritten wird auch über die Bildungspolitik. Die SPD will das sogenannte Kooperationsverbot kippen, das es dem Bund untersagt, die Länder im Bildungsbereich finanziell zu unterstützen. Die Union lehnt das ab. Gegen mehr Geld vom Bund hat man zwar nichts, aber an der Kompetenzverteilung soll nicht gerüttelt werden.

Die SPD bekräftigte ihre Forderungen nach höheren Steuern für Spitzenverdiener und einem Umbau des Gesundheitssystems hin zu einer Bürgerversicherung. Beides wollen CDU und CSU nicht.

Alles nur Theaterdonner? Natürlich gehört es zum politischen Geschäft, dass vor Verhandlungen mit Maximalforderungen taktiert wird. Doch die Umstände sind besondere: Die SPD ringt seit Wochen mit sich, ob sie sich noch einmal auf eine Koalition mit der Merkel-Union einlassen soll. Am Ende muss die Basis in einer Mitgliederbefragung ein mögliches Bündnis absegnen.

Der Fahrplan zur Regierungsbildung 
4. bis 6. Januar: Die CSU-Landesgruppe trifft sich zur Klausurtagung im Kloster Seeon. 
7. Januar: Ab diesem Tag beginnen die Regierungssondierungen.

Zweite Januarwoche: Heiße Phase der Sondierungen, in der beide Seiten Kernprojekte und Kompromisslinien festlegen. Am 12. Januar soll ein Ergebnis vorliegen, mit dem sich die jeweiligen Parteigremien befassen können.

21. Januar: Ein SPD-Sonderparteitag soll in Bonn über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit CDU/CSU entscheiden. Bei der CDU soll der Vorstand darüber entscheiden.

22. Januar: Bei einem Ja der SPD können ab diesem Tag konkrete Verhandlungen beginnen. Der Koalitionsvertrag soll nicht wieder so detailreich und fast 200 Seiten stark wie beim letzten Mal sein, um Raum für lebendige Debatten und Entscheidungen im Bundestag zu geben. 
Mitte Februar: Ein SPD-Mitgliederentscheid könnte dann über den Vertrag und die neue Regierung abstimmen. Das kann bis zu drei Wochen dauern und zwei Millionen Euro kosten.

Entsprechend empfindlich reagieren die Genossen, wenn die CSU sie mit Positionspapieren reizt - Seeon-Klausur hin oder her. "Es geht mir wirklich auf den Zeiger, dass wir uns ständig mit den Verbalradikalismen der CSU beschäftigen müssen und die eigentlichen Themen nicht mehr bearbeitet kriegen", klagte SPD-Vize Schäfer-Gümbel bei hr-info. Er habe "erhebliche Zweifel, dass es die Union wirklich ernst meint mit diesen Gesprächen".

Annegret Kramp-Karrenbauer, saarländische Ministerpräsidentin und CDU-Präsidiumsmitglied, bemühte sich dagegen, Optimismus zu verbreiten. Sie sehe "genügend Schnittmengen", um eine stabile Regierung zu bilden, sagte sie im ZDF. Zugleich forderte Kramp-Karrenbauer die Beteiligten auf, auf "ideologische Scheingefechte" zu verzichten.

Als Beispiel nannte sie zwar das SPD-Prestigeprojekt Bürgerversicherung. Doch dürfte die Mahnung der Merkel-Vertrauten auch an die Adresse der Schwesterpartei CSU gerichtet gewesen sein.

Die Spitzenrunde am Mittwoch muss nach dem Getöse der vergangenen Tage also zunächst etwas für das Gesprächsklima tun und Ruhe in die Sache bringen. Und vielleicht finden Merkel, Seehofer, Schulz und Co. zur Abwechslung ja auch mal ein Thema, das die potenziellen Partner verbindet - und nicht trennt. Ein bisschen Aufbruchstimmung könnte dem deutschen Sondierungsmarathon sicher nicht schaden.

