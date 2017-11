Vor Gespräch bei Steinmeier Union hofft auf Umdenken von Schulz

Die Parteichefs von CDU/CSU, Grünen und FDP hat Frank-Walter Steinmeier nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungsgespräche schon getroffen. Aber der spannendste Termin steht an diesem Nachmittag an: Dann empfängt der Bundespräsident den SPD-Vorsitzenden Martin Schulz.

Nach dem Ende der Jamaika-Verhandlungen hatte Schulz gestützt auf ein einmütiges Votum des Parteivorstands Neuwahlen gefordert und einem neuen Bündnis mit der Union weiter eine Absage erteilt. In den vergangenen Tagen gab es jedoch zunehmend Stimmen aus der SPD, dass die Partei sich ihrer Verantwortung für einen Ausweg aus der Regierungskrise nicht entziehen dürfe.

Erwartet wurde, dass auch Steinmeier Schulz auffordern wird, sich Gesprächen mit anderen demokratischen Parteien nicht zu verweigern. An der Zusammenkunft würden neben Schulz voraussichtlich die stellvertretenden Parteivorsitzenden und Generalsekretär Hubertus Heil teilnehmen, hieß es am Mittag aus Parteikreisen. Die SPD-Spitze will offenbar nach dem Gespräch bei einem Treffen in Berlin über ihr weiteres Vorgehen beraten.

In der SPD wird neben einer Groko auch die Möglichkeit diskutiert, eine ausschließlich mit CDU-Ministern besetzte und von Kanzlerin Angela Merkel angeführte Minderheitsregierung zu tolerieren. Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz sagte dazu aber: "Ich bin sehr skeptisch, was eine Minderheitsregierung betrifft." Europa brauche eine stabile Regierung in Deutschland.

Bis zum SPD-Parteitag in zwei Wochen muss sich die Führung klar darüber werden, ob und wie sie in mögliche Sondierungsgespräche mit der Union geht - und ob Schulz dafür der richtige Spitzenmann ist. Vor allem in der Bundestagsfraktion gibt es teils harsche Kritik an Schulz, der sich zu schnell auf die Option Neuwahlen festgelegt habe.

CDU und CSU umgarnen die Genossen derweil, eine große Koalition einzugehen. Er würde sich freuen, "wenn sich die bisherigen Partner in der Bundesregierung wieder zusammenfänden", sagte Unions-Fraktionschef Volker Kauder der "Südwest Presse". "Gerade die großen Parteien, die die Geschichte der Bundesrepublik geprägt haben, haben nach diesem Wahlergebnis eine besondere Verantwortung, dem Land eine gute Regierung zu stellen."

Auch Bundesentwicklungsminister Gerd Müller appellierte an die SPD, sich nicht länger gegen eine Neuauflage der großen Koalition zu sträuben. "Ich glaube, dass die SPD ihrer staatspolitischen Verantwortung gerecht werden sollte", sagte der CSU-Politiker n der Deutschen Presse-Agentur.

CSU-Chef Horst Seehofer hat große Erwartungen in das Treffen von Schulz und Steinmeier. "Ich denke, dass sich heute ein Stück Bewegung ergibt mit einer Regierungsbildung in Berlin", sagte Seehofer.

Innerhalb der SPD gibt es tatsächlich Bewegung in der Frage. Der Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach schloss eine große Koalition nicht aus. "Wir werden, wenn überhaupt nichts anderes geht, auch noch mal über eine große Koalition nachdenken müssen", sagte er im ZDF-"Morgenmagazin". Dann müsse aber über Inhalte gesprochen werden. "Wir sind ja nicht auf einem Basar, wo es heißt, ihr springt oder ihr springt nicht", sagte Lauterbach. "Ich bin da sehr skeptisch, weil wir da keine Gemeinsamkeiten bei der CDU mehr hatten." Vor allem soziale Themen hätten bei den Sondierungen zwischen Union, Grünen und FDP keine Rolle gespielt.