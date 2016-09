Vorläufiges Endergebnis SPD gewinnt mit nur 21,6 Prozent in Berlin

In Berlin zeichnet sich das bundesweit erste Regierungsbündnis von SPD, Linken und Grünen unter Führung der Sozialdemokraten ab. Nach dem vorläufigen Ergebnis gewann die SPD die Wahl zum Abgeordnetenhaus vor ihrem bisherigen Koalitionspartner CDU. Die früheren Volksparteien verloren zusammen über zwölf Prozentpunkte und fuhren ihr jeweils schlechtestes Nachkriegsergebnis in Berlin ein. Die SPD kann zwar weiter regieren, muss sich aber zwei Partner suchen: Zweierbündnisse haben keine Mehrheit mehr.

Nach dem vorläufigen Ergebnis erreichte die SPD 21,6 Prozent (2011: 28,3). Die Union kam mit 17,6 Prozent auf Platz zwei (2011: 23,3). Die Linkspartei landete mit 15,6 Prozent auf Platz drei (2011: 11,7) und überflügelte knapp die Grünen, die auf 15,2 Prozent kamen (2011: 17,6). Die FDP kehrt mit 6,7 Prozent ins Parlament zurück (2011: 1,8). Erwartungsgemäß flogen die Piraten mit 1,7 Prozent (2011: 8,9) raus.

Die AfD holte 14,2 Prozent und sitzt nun in 10 von 16 Landesparlamenten. Zudem sind fünf Politiker der AfD direkt gewählt worden. Kay Nerstheimer kam im Wahlkreis Lichtenberg 1 bei den Erststimmen auf 26 Prozent. Weitere Direktmandate gingen in den Wahlkreisen Marzahn-Hellersdorf 1 und 3 an die Kandidaten Gunnar Lindemann (30,6 Prozent) und Jessica Bießmann (29,8 Prozent). Ebenfalls direkt gewählt wurde AfD-Politiker Frank Scholtysek mit 23,8 Prozent im Wahlkreis Treptow-Köpenick 3. Im Wahlkreis Pankow 1 war AfD-Kandidat Christian Buchholz mit 22,4 Prozent der Erststimmen erfolgreich.

Die Sitzverteilung im Abgeordnetenhaus sieht wie folgt aus: SPD 38 Sitze, CDU 31, Linke 27, Grüne 27, AfD 25, FDP 12 Sitze. Die Wahlbeteiligung war mit 66,9 Prozent deutlich höher als 2011, damals waren es bloß 60,2 Prozent gewesen.

SPD-Spitzenkandidat Michael Müller (51), dessen Partei seit 15 Jahren den Regierenden Bürgermeister im Roten Rathaus stellt, kündigte Sondierungsgespräche zur Regierungsbildung mit allen Parteien außer der AfD an. Er fügte hinzu: "Ich sehe mehr Schnittmengen mit Grünen und Linken." SPD-Chef Sigmar Gabriel betonte: "Berlin bleibt sozial und menschlich anständig." Mehr Reaktionen zum Wahlausgang lesen Sie im folgenden Überblick:

Reaktionen zur Berlin-Wahl in Zitaten "Ich trete nicht zurück." CDU-Spitzenkandidat und -Landeschef Frank Henkel zur Niederlage seiner Partei "Wir haben unser Wahlziel mehr als erreicht. Und das bei einer deutlich gestiegenen Wahlbeteiligung. Ich hätte das so nicht für möglich gehalten." Linke-Spitzenkandidat Klaus Lederer zum Ergebnis seiner Partei "Wir sind auch eine Protestpartei, ganz klar." Linke-Spitzenkandidat Klaus Lederer mit Verweis auf die Position seiner Partei etwa zu Freihandelsabkommen "Herr Müller hat ein seltsames Demokratieverständnis." AfD-Spitzenkandidat Georg Pazderski zur Weigerung des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller, mit der AfD Koalitionsverhandlungen zu führen "Ran an die Buletten, wir schaffen das." AfD-Spitzenkandidat Georg Pazderski "Berlin bleibt sozial und menschlich anständig." SPD-Chef Sigmar Gabriel nachdem seine Partei - mit deutlichen Verlusten - zur stärksten Kraft in Berlin gewählt wurde "Natürlich." CDU-Generalsekretär Peter Tauber nach der Wahlschlappe auf die Frage, ob die CDU mit Kanzlerin Angela Merkel noch Wahlen gewinnen könne "Der Fisch stinkt bekanntlich vom Kopf." CDU-Generalsekretär Peter Tauber macht Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) verantwortlich für das schlechte Abschneiden der beiden Koalitionsparteien SPD und CDU "Die Leute wollen eine seriöse Regierung, wir können das." Grünen-Bundeschef Cem Özdemir "Das ist der zweite massive Weckruf in zwei Wochen. Der Union droht ein dauerhafter und massiver Vertrauensverlust in ihrer Stammwählerschaft." Bayerns Finanzminister Markus Söder über die CDU-Schlappe in Berlin "Wir sind felsenfest überzeugt, dass wir nächstes Jahr mit einem zweistelligen Ergebnis im Bundestag landen werden." AfD-Vorsitzender Jörg Meuthen nach dem Einzug seiner Partei ins Berliner Abgeordnetenhaus über die Aussichten bei der Bundestagswahl "Insbesondere der Streit zwischen den Schwesternparteien CDU und CSU auf offener Bühne hat uns nicht geholfen." CDU-Spitzenkandidat und -Landeschef Frank Henkel zum Ergebnis seiner Partei

Bis zur Bundestagswahl im September 2017 gibt es mit den Wahlen im Saarland (26. März), in Schleswig-Holstein (7. Mai) und in Nordrhein-Westfalen (14. Mai) drei weitere politische Stimmungstests.