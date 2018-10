Landtagswahl Grüne holen erstmals Direktmandate in Bayern

Die Grünen haben erstmals in ihrer Geschichte Direktmandate bei einer bayerischen Landtagswahl gewonnen. In München lagen sie in fünf von neun Stimmkreisen vorne. Die beiden Spitzenkandidaten Ludwig Hartmann und Katharina Schulze gewannen in ihren beiden Stimmkreisen München-Mitte und Milbertshofen mit 44 beziehungsweise 34,9 Prozent der Erststimmen.

Auch Christian Hierneis (34,3 Prozent/Schwabing), Gülseren Demirel (30,9 Prozent/Giesing) und Benjamin Adjei (26,2 Prozent/Moosach) holten in ihren Stimmkreisen die meisten Erststimmen.

Die übrigen vier Münchner Stimmbezirke gingen an die CSU mit Generalsekretär Markus Blume (30,7 Prozent/Ramersdorf), Medien- und Digitalminister Georg Eisenreich (29,1 Prozent/Hadern), Robert Brannekämper (29,4 Prozent/Bogenhausen) und den zweiten Münchner Bürgermeister Josef Schmid (31,7 Prozent/Pasing).

In Würzburg hatten die Grünen kurz zuvor ihr erstes Direktmandat überhaupt in Bayern geholt. Nach Auszählung des Stimmkreises Würzburg-Stadt kam Patrick Friedl auf 29,93 Prozent der Erststimmen. Er verdrängte damit den CSU-Landtagsabgeordneten Oliver Jörg, der 2008 in den bayerischen Landtag gewählt wurde. Jörg erhielt nur 509 Stimmen weniger und kam auf 29,23 Prozent.

Das Kopf-an-Kopf-Rennen hatte sich erst beim Auszählen der letzten Wahllokale entschieden. 2013 holte CSU-Politiker Jörg noch mit 41,1 Prozent klar das Direktmandat. Friedl, der in Rothenburg ob der Tauber aufgewachsen und seit 1996 Grünen-Mitglied ist, bekam vor fünf Jahren 16,07 Prozent.

Video zur Machtoption der Grünen: "CSU kann sich ihren Partner aussuchen"

Bei der Landtagswahl in Bayern verlor die CSU ihre absolute Mehrheit und braucht nun einen Koalitionspartner. Die SPD verzeichnet ihr bundesweit schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl und wird nur noch fünftstärkste Kraft. Die Grünen dagegen erzielen einen Bayern-Rekord (warum sie trotzdem leer ausgehen könnten, erfahren Sie hier). Die AfD zieht zweistellig ins Maximilianeum ein und ist jetzt in 15 von 16 Landtagen vertreten. Die FDP erlebt eine Zitterpartie um die Rückkehr ins Parlament nach fünf Jahren Abwesenheit. Die Linke verfehlt die Fünf-Prozent-Hürde erneut.