Wahl im Saarland Hier geht's um alles

Amtsinhaberin Annegret Kramp-Karrenbauer und Herausfordererin Anke Rehlinger gaben am Morgen in ihren Heimatorten ihre Stimme ab. Bei strahlendem Sonnenschein traf die CDU-Ministerpräsidentin um kurz vor zehn Uhr im Wahllokal ein. "Das Wetter ist schön, alles passt", sagte sie in Püttlingen. Allerdings räumte die 54-Jährige ein: "Die Anspannung wird noch steigen."

Nahezu zeitgleich zeigte sich auch ihre sozialdemokratische Konkurrentin Rehlinger im Wahllokal in Nunkirchen - sehr siegessicher. "Wir werden vorne liegen", kündigte die 40-Jährige an. "Wir haben zehn Prozentpunkte aufgeholt und das Rennen erst so richtig wieder spannend gemacht", sagte Rehlinger.

Sowohl Kramp-Karrenbauer als auch Rehlinger wollen mit ihren Parteien stärkste Kraft werden und die nächste Regierung im Saarland anführen. Die SPD möchte zudem die AfD aus dem Landtag halten. "Wenn beides gelänge, wäre das sensationell", sagte Rehlinger. Für eine mögliche Koalition mit der Linkspartei und Oskar Lafontaine gebe es für die SPD "gewisse Vorbedingungen, auch für Sondierungen." SPD-Kanzlerkandidat erklärte am Wahltag in der "Bild am Sonntag", dass ein rot-rotes Bündnis im Saarland keinerlei Bedeutung für die Bundestagswahl hätte.

Erste wichtige Entscheidung vor der Bundestagswahl

Zur Wahl aufgerufen sind knapp 800.000 Saarländer im kleinsten deutschen Flächenland. Doch dieses Mal geht es dort nicht nur um die Landesregierung in Saarbrücken - sondern auch um Angela Merkel und Martin Schulz.

Es ist die erste wichtige politische Entscheidung vor der Bundestagswahl Ende September und seit der Nominierung von Martin Schulz zum SPD-Kanzlerkandidaten.

Der Wahlausgang verspricht spannend zu werden: Eine Fortsetzung der großen Koalition von CDU und SPD erscheint ebenso möglich wie ein rot-rotes Bündnis zwischen SPD und Linke. Die Wahllokale schließen um 18.00 Uhr, dann werden auch erste Prognosen erwartet.

Die Abstimmung gilt als Stimmungstest für die Bundestagswahl am 24. September. Im Mai werden auch noch in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein neue Landtage gewählt.

An der Saar regiert seit 2012 eine große Koalition. Die CDU will die Zusammenarbeit mit der SPD fortführen. Die SPD holte zuletzt in Umfragen auf, lag aber weiter hinter der CDU. Doch auch ein rot-rotes Bündnis zwischen SPD und der Linken mit ihrem Zugpferd Oskar Lafontaine könnte zustandekommen. Dies wird unter anderem davon abhängen, ob Grüne und FDP den Sprung in den Saarbrücker Landtag schaffen - das ist bei beiden Parteien unsicher. Ein solches Bündnis von SPD und Linkspartei wäre das in einem westdeutschen Flächenland.

Mit Spannung wird das Abschneiden der AfD erwartet. Auch wenn die Rechtspopulisten nicht mit einem zweistelligen Wert rechnen können. Bislang sind fünf Parteien im Saar-Parlament vertreten: CDU, SPD, Linke, Grüne und Piratenpartei. Die Piraten dürften den jüngsten Umfragen zufolge den Wiedereinzug in den Landtag verpassen.

Das Land ächzt unter der bundesweit höchsten Pro-Kopf-Verschuldung. Die Haushaltspolitik war in dem eher unaufgeregten Wahlkampf ein zentrales Thema. Daneben ging es um eine teilweise Rückkehr zur neunjährigen Gymnasialzeit.

Insgesamt schicken 16 Parteien und Wählergruppen 370 Kandidaten ins Rennen. Der saarländische Landtag ist mit 51 Abgeordneten der kleinste in Deutschland.