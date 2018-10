Freie-Wähler-Chef Aiwanger "Die CSU wird anbeißen"

Schon kurz nach Bekanntwerden der ersten Hochrechnungen aus Bayern sagte Hubert Aiwanger, er werde Ministerpräsident Markus Söder "machbare Vorschläge auf den Tisch legen". Und er sei überzeugt: "Die CSU wird anbeißen."

Aiwanger gehört zu den Siegern des Wahlabends in Bayern: Seine Freien Wähler (FW) erreichten mit rund 11,7 Prozent ein Rekordergebnis und sind nun die erste Wahl der CSU bei der Suche nach einem Koalitionspartner. Söder bezeichnete das zweitschlechteste CSU-Ergebnis in der Parteigeschichte (laut Hochrechnungen rund 37,3 Prozent) als "zum Teil schmerzhaft". Die CSU sei aber stärkste Kraft und habe einen "klaren Regierungsauftrag" erhalten. Söder machte deutlich, dass er nun ein "bürgerliches Bündnis" mit den Freien Wählern anstrebt.

Landtagswahl Bayern 2018 Vorläufiges Endergebnis Gesamtstimmenergebnis Anteile in Prozent CSU 37,2 -10,5 SPD 9,7 -10,9 Freie Wähler 11,6 +2,6 Grüne 17,5 +8,9 FDP 5,1 +1,8 Die Linke 3,2 +1,1 AfD 10,2 +10,2 Sonstige 5,4 -3,3 Sitzverteilung Insgesamt: 205 Mehrheit: 103 Sitze 0 22 38 27 11 85 22 Die Linke (0) SPD (22) Grüne (38) Freie Wähler (27) FDP (11) CSU (85) AfD (22) Quelle: Landeswahlleiter Ergebnisse im Detail

Aiwanger wurde 1971 in Ergoldsbach in Niederbayern geboren. Der studierte Agraringenieur betreibt einen kleinen Bauernhof in Rahstorf, er ist Hobbyjäger und zweifacher Vater. Erst mit 30 Jahren entschied er sich, in die Politik und zu den Freien Wähler zu gehen. Die CSU war ihm zu arrogant, wie er einmal sagte. Aiwanger ist außerdem: Stadtrat und Kreisrat sowie Kreisvorsitzender, bayerischer Landesvorsitzender, Landtagsfraktionschef und auch Bundesvorsitzender der Freien Wähler.

Aiwanger stieg mit seiner Wählergruppierung in Bayern zur ernst zu nehmenden Kraft auf, als die CSU von 2003 bis 2008 noch mit einer Zweidrittelmehrheit regierte. Die Unzufriedenheit der Wähler nach der Reformwut von CSU-Chef und Ministerpräsident Edmund Stoiber und dem folgenden chaotischen Sturz Stoibers konnten Aiwanger und seine Mitstreiter nutzen - und 2008 mit über zehn Prozent erstmals in den Landtag einziehen. Es handelte sich um Stimmen, die zum größten Teil von früheren CSU-Wählern kamen.

Schon 2008 erschienen die Freien Wähler vielen bereits als der natürliche Koalitionspartner der CSU. Doch der damals neue Ministerpräsident Horst Seehofer setzte darauf, dass sich die Freien Wähler ohne Regierungsbeteiligung als Phänomen von selbst erledigen. Doch 2013 zog Aiwanger mit seinen Leuten erneut in den Landtag ein. Dies hat er nun wiederholt.

In seiner Partei gebe es "die letzten vernünftigen Konservativen - nur mit uns wird es eine bürgerliche, wertkonservative Regierung geben", sagte Aiwanger kürzlich. Er hatte bereits im Vorfeld der Wahl Bedingungen aufgestellt, ohne die seine Partei keine Koalition eingehen würde: Unbedingt müsse zum Beispiel die dritte Startbahn am Flughafen München verhindert werden.

Die Freien Wähler könnten in einer Koalition mit der CSU zudem etwa die Ministerien für Landwirtschaft und Wissenschaft fordern, zwei Ressorts, die Ministerpräsident Söder wichtig sind und in die er gerade neue Ministerinnen berufen hat.

Die Freien Wähler gelten als konservativ und pragmatisch. Aiwanger ist das Gesicht der Partei (mehr zu ihm und der Partei erfahren Sie hier). Von sich selbst sagt er, er sei sozial, ökologisch und konservativ. Das spiegelt auch das Programm der Freien Wähler wider:

Sie fordern kostenlose Kitas und weniger befristete Arbeitsverträge - wie die SPD.

und weniger befristete - wie die SPD. Sie wollen mehr Tierschutz und eine dritte Startbahn am Flughafen München verhindern - wie die Grünen.

und eine dritte am Flughafen München verhindern - wie die Grünen. Sie wollen den Familiennachzug für Flüchtlinge begrenzen und Rückkehrhilfen schaffen - wie die CSU.

für Flüchtlinge begrenzen und Rückkehrhilfen schaffen - wie die CSU. Sie wollen mehr Heimatkunde in den Schulen, sie wollen Dialekte fördern und Brauchtum erhalten.

