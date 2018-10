Grüner Wahltriumph Der große Gewinner könnte leer ausgehen

Georg Kurz schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. "Ach du Scheiße", sagt er. "Ich realisiere jetzt erst was hier gerade abgeht!" Er umarmt Ricarda Lang, die Sprecherin der Grünen Jugend. "Das ist so krass", sagt sie. Ihre Stirn berührt seine. Wochen des Wahlkampfs liegen hinter ihnen. Kurz, Sprecher der Grünen Jugend in München und Lang stehen in der Muffathalle in der bayerischen Landeshauptstadt.

Vor wenigen Stunden haben sie die erste Hochrechnung zur Landtagswahl bekommen. Hunderte haben sich zur Wahlparty eingefunden, die Halle ist voll. Auf den Tischen liegen Papierdecken im Muster der bayerischen Flagge in weiß-grün. Knapp 18 Prozent haben die Grünen geholt, sind zweitstärkste Kraft geworden.

Davor waren sie, das betont die grüne Spitzenkandidatin Katharina Schulze an diesem Abend immer wieder, noch nie zweistellig. In Bayerns Großstädten wurden sie stärkste Kraft.

Landtagswahl Bayern 2018 ARD | ZDF Hochrechnung ARD, 0.00 Uhr Gesamtstimmenergebnis Anteile in Prozent CSU 37,2 -10,5 SPD 9,6 -11 Freie Wähler 11,7 +2,7 Grüne 17,7 +9,1 FDP 5 +1,7 Die Linke 3,1 +1 AfD 10,3 +10,3 Sonstige 5,4 -3,3 Sitzverteilung Insgesamt: 207 Mehrheit: 104 Sitze 0 23 38 26 11 85 24 Die Linke (0) SPD (23) Grüne (38) Freie Wähler (26) FDP (11) CSU (85) AfD (24) Quelle: ARD / Infratest Dimap Hochrechnung ZDF, 22.45 Uhr Gesamtstimmenergebnis Anteile in Prozent CSU 37,4 -10,3 SPD 9,3 -11,3 Freie Wähler 11,8 +2,8 Grüne 17,8 +9,2 FDP 5 +1,7 Die Linke 3,2 +1,1 AfD 10,3 +10,3 Sonstige 5,2 -3,5 Sitzverteilung Insgesamt: 192 Mehrheit: 97 Sitze 0 20 37 25 10 78 22 Die Linke (0) SPD (20) Grüne (37) Freie Wähler (25) FDP (10) CSU (78) AfD (22) Quelle: ZDF / Forschungsgruppe Wahlen Ergebnisse im Detail

Die Grünen sind an diesem Abend die großen Gewinner in Bayern. Doch für eine Regierungsbeteiligung könnte es dennoch nicht reichen.

Denn nicht nur sie, auch die Freien Wähler (FW) haben zugelegt und kommen auf mehr als elf Prozent, ihr bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl. So reicht es allem Anschein nach für eine Koalition der Freien Wähler und der CSU. Inhaltlich stehen sie einander nah - und FW-Chef Hubert Aiwanger hat deutlich gemacht, dass er unbedingt regieren will.

Die Säle der Freien Wähler und der Grünen liegen im Landtag nebeneinander, sie teilen sich an diesem Abend sogar das opulente Buffet. Im Saal der Grünen stehen riesige Sonnenblumen-Sträuße, der Saal der Freien Wähler ist in ein warmes Orange getaucht. Aiwanger betritt den Saal, "Hubert! Hubert!" rufen sie. Er stellt sich auf die Bühne, sein schwarzer Anzug sitzt etwas locker, er schiebt das Kinn ein wenig vor.

"Unterm Strich reicht es für eine bürgerliche Koalition", sagt er. Man wolle schwarz-grüne Spielchen verhindern. Er rufe Herrn Söder auf, schnell in Gespräche einzutreten. Das will er ihm anscheinend auch möglichst einfach machen. Bisher lesen sich die Bedingungen der Freien Wähler nämlich eher wie eine Bewerbung als Koalitionspartner.

Grüne schafften es, sich als "Anti-CSU" zu inszenieren

Und die Grünen, die Gewinner des Abends, die ihr Glück kaum fassen können? Die wollen auch regieren, konkurrieren sozusagen mit den Freien Wählern. So sagt der Spitzenkandidat Ludwig Hartmann der ARD: "Ich glaube, man muss mal drüber nachdenken, ob man dieses 'Das Beste aus beiden Welten' vielleicht eines Tages zusammenbringen kann."

Doch anders als die Freien Wähler sind die Grünen und die CSU voneinander noch immer weit entfernt. Sie streiten sich beim Thema Gleichberechtigung, in der Familienpolitik - und vor allem bei der Migration. Es sind auch nicht unbedingt die konservativen Themen, die die Grünen so stark machten.

Stattdessen schafften sie es, auch im Gegensatz zu SPD, sich als eine Art "Anti-CSU" zu inszenieren. Laut aktuellen Wählerwanderungsstatistiken kamen 210.000 Wähler von der SPD und 180.000 von der CSU. Das zeigt: Die Grünen haben es geschafft, das linke Lager weitgehend auf sich zu vereinen. Sie haben mit CSU-Themen wie dem Christentum und dem Erhalt der Natur gepunktet, aber natürlich auch von der Krise der SPD profitiert.

Für die Parteispitze ist das Ergebnis überaus wichtig

Vor allen Regierungsrechenspielchen wollen die Grünen an diesem Abend aber vor allem eins: sich feiern. Unter Jubel ziehen die Promis aus Berlin und die Spitzenkandidaten in den vollen Saal des Landtags ein. Man kann sich kaum bewegen, große Kameras versperren den Weg. Ex-Parteichef Cem Özdemir ist gekommen, Parteichef Robert Habeck ist da, Fraktionschef Anton Hofreiter und Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth.

"Liebe Grüne, hört ihr mich?" ruft Habeck, er spricht als erster. Sie hören und klatschen. Dass er zuerst dran ist, ist typisch für diesen Wahlkampf der Grünen. Die Parteispitze aus Berlin gibt sich äußerst präsent, ihr ist es überaus wichtig, zu zeigen, dass das auch ihr Wahlkampf ist. Bayern soll die Republik verändern, soll sie offen machen, für die Grünen als stärkste Kraft im linksliberalen Lager.

Da wäre es wünschenswert, das neue Quasi-Volksparteidasein gleich mit einer Regierungsbeteiligung zu untermauern. Die Grünen sitzen bereits in zehn Landesregierungen, in Baden-Württemberg führen sie eine grün-schwarze Koalition an.

Aus Baden-Württemberg aber, dem grünen Musterländle, kamen zuletzt verstörende Nachrichten: Die Grünen verloren die Bürgermeisterwahl in Freiburg, nun bangen sie um ihr öko-konservatives Stammland. Da kommt das Wahlergebnis in Bayern gerade gelegen. Vor allem hier wäre Regieren ein Gewinn.

Im Video: Schnellanalyse zu den ersten Ergebnissen

Video SPIEGEL ONLINE

Doch an der bayerischen Basis gibt es auch Zweifel, ob sie denn mit der CSU regieren könnten. Ein Mann sagt, er glaube es werde schwierig. Inhaltlich müssten die Grünen ihrer Basis einige Verhandlungserfolge vorweisen, um sie vom schwarz-grünen Projekt in Bayern zu überzeugen. Doch da seinen zu viele Ideologen, sagt er. Auf beiden Seiten.