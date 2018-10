Landtagswahl Grüne sind stärkste Kraft in Bayerns Großstädten

Erstmals in ihrer Parteigeschichte sind die Grünen in Bayern die zweitstärkste Kraft. Die Partei liegt ersten Hochrechnungen zufolge bei fast 18 Prozent, das sind knapp zehn Prozentpunkte mehr als bei der Landtagswahl 2013. Der Erfolg kommt allerdings wenig überraschend, Prognosen hatten die Grünen schon länger vor der SPD, AfD und FDP gesehen. Interessant ist aber, wie sich die Stimmen verteilen.

Einer Erhebung des ZDF zufolge sind die Grünen aktuell vor allem in Bayerns Großstädten beliebt. In München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt, Würzburg, Fürth und Erlangen - Bayerns Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern - wählten 30 Prozent die Grünen. Fünf Prozentpunkte mehr als den Wahlsieger CSU und gar 17 Prozentpunkte mehr als die SPD. In München - der bayerischen Landeshauptstadt - liegt die Partei ebenfalls vor der CSU.

Video: Warum Schwarz-Grün vermutlich keine Option ist