Wahl in Mecklenburg-Vorpommern: AfD könnte zweitstärkste Kraft werden

Die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hat begonnen. Nach jüngsten Umfragen könnte die AfD mit mehr als 20 Prozent die zweitstärkste Kraft vor der CDU werden.

Die Umfragen sehen die SPD mit 28 Prozent weiterhin vorn. Dennoch wäre dieses Ergebnis ein Rückgang von mehr als sieben Prozent zur letzten Wahl, wo die Sozialdemokraten mit 35,6 Prozent stärkste Kraft wurden.

Würden die Umfrageergebnisse bestätigt, könnten SPD und CDU ihre Koalition fortsetzen, es könnte aber auch knapp für Rot-Rot-Grün reichen. In den letzten Umfragen lagen die Grünen bei sechs Prozent, die Linke zwischen 13 und 15 Prozent.

Rund 1,3 Millionen Menschen sind an diesem Sonntag aufgerufen, das Parlament für die nächsten fünf Jahre zu wählen. In knapp 1700 Wahlräumen stehen rund 17.000 Wahlhelfer bereit.

Die Wahl in Mecklenburg-Vorpommern gilt - zusammen mit der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin in zwei Wochen - als Stimmungsbarometer für die Bundestagswahl im nächsten Jahr. Ob dieses Interesse außerhalb des Bundeslandes mehr Wahlberechtigte an die Urnen bringt als vor fünf Jahren bleibt abzuwarten. Damals betrug die Wahlbeteiligung nur 51,5 Prozent.