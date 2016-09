Träume vom Kanzlersturz: Das Ende ist nah!

Vergangene Woche kam mir auf der Straße in München freudestrahlend ein Bekannter entgegen, der in der CSU zu den aufstrebenden Kräften gehört. "Diese Woche haben wir die Merkel gekippt", sagte er. Im ersten Moment wusste ich mir keinen Reim auf seine fröhliche Botschaft zu machen. Hatte sich in Berlin ein Putsch ereignet, ohne dass ich über die Push-Meldung bei SPIEGEL ONLINE davon erfahren hatte?

Wie sich herausstellte, meinte er die Gedankenspiele, bei der nächsten Bundestagswahl mit einem Kanzlerkandidaten aus den Reihen der CSU anzutreten. Edmund Stoiber hat vor drei Wochen gesagt, dass es keineswegs ausgemacht sei, dass sich die Union wieder auf Angela Merkel einigen werde. Die Bundeskanzlerin hatte darauf in ihrem traditionellen ARD-Sommerinterview erklärt, sie werde "zu gegebener Zeit" wissen lassen, wie ihre Pläne aussehen. Aus bayerischer Sicht ist das der Beweis, dass sie den Rückzug vorbereitet.

Es gibt in der CSU eine fiebrige Erwartung, dass es mit der Regentschaft der Bundeskanzlerin bald ein Ende hat. Mit Spannung hat man am Sonntag in den hohen Norden geblickt. Normalerweise hat man für Leute, die Berge nur aus dem Urlaub oder aus Büchern kennen, Mitleid: Küstenbewohner nimmt man in Bayern traditionell nicht ernst, Küstenbewohner aus dem Osten erst recht nicht. Aber auch der Ostler kann für etwas gut sein, wenn es das heilige Werk zum Erfolg zu führen gilt: Die Vertreibung der Pfarrerstochter aus Templin aus dem Kanzleramt.

"The end is near"

Für alle Merkel-Gegner war der Sonntag ein großer Tag: Die dritte Niederlage für die CDU in Folge, die die Regierungspartei ausgerechnet im Stammland der Kanzlerin hinter die AfD verwiesen. "The end is near", steht auf den Schildern, die sie am Bahnhof in Vorbereitung auf das Weltende tragen. Dass das Ende bevorsteht, ist ein Gefühl, das viele in der Union beschlichen hat - was die einen fürchten, wird in Bayern sehnlichst begrüßt. Jetzt müssen sie dort nur aufpassen, dass es ihnen nicht wie den Zeugen Jehovas ergeht, die schon dreimal den Untergang verschieben mussten, weil die Vorsehung sich partout nicht an den Terminplan halten wollte.

Der bayerische Widerstand gegen Merkel ist nicht politisch, sondern emotional zu verstehen. Politisch wäre er, wenn er mit einer Forderung verbunden wäre. Doch was sollte die sein? Die Umkehr in der Flüchtlingspolitik ist eingeleitet. An der Grenze ist es wieder ruhig, der Ton gegenüber den Asylsuchenden hat sich verschärft. Fragt man in der CSU nach, was sie noch wollen, bekommt man als Antwort, die Kanzlerin solle erklären, dass sie einen Fehler gemacht habe. Aber so redet eine betrogene Ehefrau, die auf Revanche für die durchwachten Nächte sinnt - nicht jemand, dem es um die Umsetzung von Inhalten geht.

Ich liebe die CSU. Keine andere politische Gruppierung bringt verlässlich ein solches Ausmaß an Talenten hervor. Ich weiß, viele außerhalb von Bayern wollen das nicht hören, aber es ist die Wahrheit. Von dem Glanz, der seit Franz Josef Strauß auf dem Amt des Ministerpräsidenten ruht, ist noch immer genug da, dass sich auch Leute für Politik interessieren, die andernorts nur müde abwinken. Um in die erste Reihe zu kommen, reicht es nicht, dass man im Hinterzimmer reüssiert: Wer in der CSU das Sagen haben will, muss raus ins Bierzelt, womit schon mal sichergestellt ist, dass die Stoffel, die Langweiler und Verklemmten am Ecktisch bleiben, wo sie keinen Schaden anrichten können.

Was der CSU an Kraft im Übermaß zur Verfügung steht, fehlt ihr oft an Übersicht.

Angela Merkel hat ein großes Ziel vor Augen

Wie viele Pläne, die am Biertisch geschmiedet werden, ist auch die Kanzlerkandidatur nicht zu Ende gedacht. Es ist der CSU unbenommen, einen eigenen Kandidaten zu benennen. Nur kann dieser leider ohne die Hilfe der CDU nicht außerhalb von Bayern antreten. Alles, was der CSU damit bleibt, ist es, einem gemeinsamen Kandidaten, also der amtierenden Bundeskanzlerin, die Zustimmung zu verweigern. "Dann plakatieren wir eben Seehofer", heißt es, wenn man mit einem der Verschwörer die Sache bis zum Ende durchdenkt. Das allerdings ist nicht Politik, das ist Trotz.

Die Wahrheit ist diese: Das erste Opfer des rasanten Aufstiegs der AfD ist nicht die CDU und auch nicht die Kanzlerin. Das erste Opfer ist die SPD und ihr Breilibü-Projekt, das "breite linke Bündnis", mit dem Sigmar Gabriel gerne die Republik aufrollen würde.

Selbst wenn man alle Prozente zusammennimmt, die nach den derzeitigen Umfragen auf SPD, Grüne und Linkspartei entfallen, kommt im nächsten Bundestag keine linke Mehrheit mehr zustande. Umgekehrt bedeutet das: Wenn die Union die Nerven behält, wird auch die nächste Kanzlerin Angela Merkel heißen. Immer vorausgesetzt natürlich, es passiert kein Unglück. Und die CSU spielt nicht verrückt.

Wie ich schon einmal geschrieben habe, bin ich davon überzeugt, dass Merkel ein großes Ziel vor Augen hat. Das Ziel heißt: Länger zu regieren als Helmut Kohl. Ich habe auch nach der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern wenig Veranlassung zur Annahme, dass sie davon Abschied genommen hat.