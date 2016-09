Landtagswahl in Meck-Pomm: Aufruhr in Merkels Wohnzimmer

Nirgendwo ist Deutschland so leer wie in Mecklenburg-Vorpommern. 1,6 Millionen Menschen leben hier auf etwas mehr als 23.000 Quadratkilometern. Seit zehn Jahren wird das Land von einer rot-schwarzen Koalition regiert, Ministerpräsident Erwin Sellering von der SPD ist beliebt im Land.

Was also soll schon passieren, wenn in Meck-Pomm, wie das Bindestrich-Land gerne abgekürzt wird, gewählt wird?

Eine ganze Menge. Denn die AfD schickt sich an, nach ihren Wahlerfolgen vom März auch die politische Landschaft im Nordosten durchzuschütteln. Die Nervosität ist groß bei den anderen Parteien, von der SPD über CDU, Linke, Grüne bis hin zur rechtsextremen NPD. Und auch in Berlin wird die Wahl genau beobachtet - sie gilt als Stimmungstest.

Die Ausgangslage

Erwin Sellering ist seit Oktober 2008 Regierungschef, er übernahm das Amt von Parteifreund Harald Ringstorff. Die Bilanz der Koalition mit der CDU ist gar nicht so schlecht: Der Tourismus boomt, die Wirtschaft wächst, das Land macht keine neuen Schulden, Arbeitslosigkeit hat sich binnen zehn Jahren halbiert.

Und doch bröckelt die rot-schwarze Mehrheit. Die Umfragen im August sahen die Sozialdemokraten nur noch zwischen 24 und 28 Prozent - 2011 siegte die SPD mit 35,6 Prozent. Die CDU muss befürchten, noch hinter den historischen Tiefstand der letzten Wahl zu fallen: Damals waren es 23 Prozent, jetzt sagen Demoskopen 20 bis 22 Prozent voraus.

Der Linken droht ein Debakel: Nach 18,4 Prozent im Jahr 2011 taxieren die Meinungsforscher sie nun runter bis zu 13 Prozent. Die Grünen müssen um den Einzug in den Landtag bangen. Die rechtsextreme NPD, seit zehn Jahren im Parlament vertreten, könnte diesmal rausfliegen.

Gewinner, das lässt sich wohl schon jetzt sagen, wird die AfD sein. Die Rechtspopulisten hoffen, sogar die CDU zu überholen. Die jüngste Erhebung des Instituts Insa (nicht im SPIEGEL-ONLINE-Umfragebarometer enthalten) sieht die AfD mit 23 Prozent erstmals vor den Christdemokraten.

Warum ist die AfD so stark?

An der Landespolitik liegt es nicht. Wie überall in der Republik setzt die AfD auch hier auf Protest, was vor allem bei jenen verfängt, die sich von der Politik vernachlässigt fühlen. Und davon gibt es vor allem auf dem Land nicht wenige.

Dass die Regierung diese Menschen aus den Augen verloren hat, beklagt auch die Opposition schon lange. Doch die AfD wettert nicht gegen eingestellte Buslinien oder geschlossene Sparkassen. Es geht gegen das von der Kanzlerin verantwortete "Asyl-Chaos", auf Wahlplakaten wirbt die AfD mit dem Slogan für sich: "Damit Deutschland nicht zerstört wird."

Und das, obwohl in Mecklenburg-Vorpommern die wenigsten Ausländer bundesweit leben. Das Land habe überhaupt kein Flüchtlingsproblem, betont auch CDU-Innenminister und -Spitzenkandidat Lorenz Caffier. Das Thema Migration und innere Sicherheit überlagert trotzdem alles.

Diese Politiker sind jetzt wichtig Erwin Sellering - Der Ministerpräsident: Der SPD-Politiker, geboren im Ruhrgebiet, ist seit 2008 Landesvater von Mecklenburg-Vorpommern - der 66-Jährige gilt also inzwischen als "eingenordet". Wahrscheinlich wird er sein Amt behalten können, trotz Verlusten für die SPD. Koalieren wird aber immer schwieriger. Die AfD dürfte stark abschneiden, CDU und Linke verlieren massiv. Sollte die SPD stärkste Kraft bleiben, kommt es auf Sellering an, trotzdem ein stabiles Bündnis zu schmieden. Manuela Schwesig - Die Bundesprominente: Sie war mal im Landeskabinett von Erwin Sellering, dann wechselte sie nach Berlin, ist Angela Merkels Familienministerin. Möglicherweise zieht es sie irgendwann zurück nach Mecklenburg-Vorpommern, dort könnte sie Sellering als Ministerpräsidentin ersetzen. Im Wahlkampf war Schwesig jedenfalls ziemlich präsent. Lorenz Caffier - Neuerdings ein Hardliner: In Mecklenburg-Vorpommern regiert bislang eine große Koalition. CDU-Innenminister Caffier (mittig im Bild) verhielt sich dort ziemlich geräuschlos, doch in den letzten Wochen drehte er auf: Burkaverbot, Anti-Terror-Forderungen, Law-and-Order-Politik, eine Forderung nach der nächsten verbreitete die CDU im Nordosten. Zu nützen scheint es wenig, die Partei sackte in Umfragen ab. Im Wahlkampf 2011 wurde er bundesweit durch seinen Slogan "C wie Zukunft" bekannt. Angela Merkel - Kanzlerin mit Wahlkreis um Rügen: Die CDU-Chefin besuchte in den vergangenen Wochen mehrfach das Bundesland. Merkels Wahlkreis liegt rund um die Insel Rügen, sie tritt dort seit 1990 an. Einerseits könnte man eine mögliche Schlappe ihres Landesverbandes auch als persönliche Niederlage betrachten. Auf der anderen Seite ist Mecklenburg-Vorpommern mit seinen 1,3 Millionen Wahlberechtigten auch nicht gerade repräsentativ für den Rest der Republik. Helmut Holter - Der bangende Pragmatiker: Die Linke war in Mecklenburg-Vorpommern lange stark, zeitweise saß sie mit in der Regierung. Anders als in westdeutschen Landesverbänden tritt die Partei im Nordosten sachorientiert auf - dazu gehört auch der ruhige Spitzenkandidat Holter (links, im Bild mit Bundeschef Bernd Riexinger). Kurz vor der Landtagswahl gingen die Umfragewerte runter - die Linke verliert anscheinend einige Protestwähler an die AfD. Cécile Bonnet-Weidhofer - Die mit dem Stillfoto: Auf Instagram postete die FDP-Politikerin ein Bild, auf dem sie ihr Kind stillt. "Wie wäre es mal mit einer Landesmutter für MV?" schrieb sie dazu. Im Wahlkampf half es trotzdem nicht, wahrscheinlich werden die Liberalen an der Fünfprozenthürde scheitern. Leif-Erik Holm - Scharfmacher mit Samtstimme: Die AfD hofft in Mecklenburg-Vorpommern auf ihren großen Durchbruch. Bei der Landtagswahl am Sonntag könnten die Rechtspopulisten sogar vor der CDU landen. Spitzenkandidat Leif-Erik Holm (mit Frauke Petry) war früher Radiomoderator, heute schimpft er auf das angebliche "Asylchaos" - obwohl in ganz Mecklenburg-Vorpommern gerade einmal 22.000 Flüchtlinge aufgenommen wurden, die Registrierung an vielen Orten reibungslos lief. Silke Gajek und Jürgen Suhr - Duo mit Handicap: Es gibt zwei Spitzenkandidaten der Grünen, im Foto sieht man allerdings Silke Gajek (links im Bild) zusammen mit der Landeschefin Claudia Müller. Grund: Co-Spitzenkandidat Suhr hat mit Rückenproblemen zu kämpfen und musste dem Wahlkampf weitgehend fernbleiben. Der Grünen-Landesverband in MV ist klein, aber agil. Vielleicht gelingt der Partei der Wiedereinzug ins Parlament.

SPD und CDU haben sich allerdings darauf eingelassen. Ministerpräsident Sellering hat die Flüchtlingspolitik Merkels scharf kritisiert, Caffier gab im Wahlkampf den Unions-Hardliner, rief unter anderem nach einem Burkatotalverbot. Eine Strategie, die der AfD Wähler zutreibe, glaubt Manfred Güllner, Chef des Meinungsforschungsinstituts Forsa. "Liegt die AfD am Ende vor der CDU, wäre dieses Ergebnis hausgemacht", sagte Güller der Nachrichtenagentur Reuters.

Dazu kommt, dass die AfD der NPD Wähler abjagt. Wem die Neonazipartei zu radikal ist, der findet nun bei der AfD eine politische Protestheimat.

Was bedeutet das für die Regierungsbildung?

Die könnte schwierig werden. Je stärker die AfD wird, umso enger wird es für eine rot-schwarze Wiederauflage. Das gilt auch für die Alternative Rot-Rot-Grün - zumal die Grünen erst einmal den Sprung über die Fünfprozenthürde schaffen müssen.

Da Koalitionen mit der AfD von allen ausgeschlossen wurden, bleibt am Ende womöglich wie in Sachsen-Anhalt nur ein Dreierbündnis aus SPD, CDU und Grünen.

Was bedeutet die Wahl für Angela Merkel?

Mecklenburg-Vorpommern ist Angela Merkels politisches Wohnzimmer: Rund um Rügen und Greifswald liegt ihr Bundestagswahlkreis, den sie zuletzt mit 56,2 Prozent gewann. Im Wahlkampf war sie viel unterwegs. Eine CDU-Schlappe, ein Absturz hinter die AfD gar, hätte Symbolcharakter.

Da kann das Minus bei der SPD noch so dick werden, sollte sich Sellering als Ministerpräsident halten, könnte SPD-Chef Sigmar Gabriel durchatmen. Die Debatte über die Lehren aus dieser Wahl müsste vor allem die CDU-Vorsitzende ertragen. Merkels Kritiker aus der Union stehen in den Startlöchern.

Die Kanzlerin wird die Wahl aus sicherer Distanz verfolgen. Sie weilt beim G20-Gipfel im chinesischen Hangzhou. Die traditionelle CDU-Vorstandsrunde am Tag nach der Wahl findet daher als Telefonschalte statt. Der gemeinsame Auftritt von Spitzenkandidat und Parteichefin fällt aus.

