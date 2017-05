CDU-Aufsteiger Daniel Günther  Plötzlich Sieger

Am Tag seines großen Triumphs kann Daniel Günther auch mal laut werden: "Das haben wir gemeinsam geschafft", ruft der CDU-Mann seinen Anhängern in der Kieler "Seebar" entgegen. Sein überraschend deutlicher Sieg ist da erst eine halbe Stunde alt. Freudetrunken skandiert die Junge Union zur Melodie von "Yellow Submarine": "Daniel Günther, Ministerpräsident, Ministerpräsident, Ministerpräsident."

Tatsächlich: Was im Wahlkampf selbst eingefleischte Christdemokraten für wenig wahrscheinlich hielten, dürfte nun Realität werden. Dem jungen Herausforderer ist der große Coup gelungen: Günther hat das Ergebnis der CDU gesteigert, die SPD klar hinter sich gelassen und der Küstenkoalition von Torsten Albig die Mehrheit entrissen. Der 43-Jährige aus Eckernförde ist der Wahlsieger und kann sich nun auf die Suche nach Koalitionspartnern machen.

Günther lieferte einen spektakulären Endspurt. Zwei Wochen vor der Wahl lag die SPD in Umfragen noch vorne, erst in den letzten Tagen zog die Union vorbei.

Die Gründe dafür sind auch beim schwachen Auftreten der Sozialdemokraten zu finden. Die Genossen im Kieler Landeshaus sind am Wahlabend sichtbar erschüttert. Als erster ergreift Landeschef Ralf Stegner das Wort. Er spricht von einem "bitteren Abend" und will die Schuld nicht beim verpufften Schulz-Effekt sehen: "Es lag nicht am Bundestrend", sagt Stegner. "Wir müssen die Ursachen bei uns selbst suchen."

Ein klarer Seitenhieb auf den Mann, der neben Stegner steht: Albig. Im Wahlkampf machte dieser den Eindruck, als könne nichts schiefgehen, als sei Günther nicht in der Lage, ihn überhaupt zu gefährden, geschweige denn zu besiegen.

Albig übernahm dann noch in dürren Worten die Verantwortung für die Niederlage. Er sei "stolz, Teil dieser Partei zu sein", sagte er. Es klang wie eine Abschiedsrede.

Ärger über "Bunte"-Interview

Hinter vorgehaltener Hand werfen ihm Genossen vor, dem Wahlkampf mit einem Interview in der "Bunten" schwer geschadet zu haben. Sein Leben habe sich schneller entwickelt als ihres, hatte Albig der "Bunten" zu den Gründen für die Trennung von seiner Frau gesagt: "Ich war beruflich ständig unterwegs, meine Frau war in der Rolle als Mutter und Managerin unseres Haushaltes gefangen."

Was habe er mit diesem Interview erreichen wollen, fragen die Genossen entsetzt. In den vergangenen Tagen sei überall im Land über die "Bunte" und Albig geredet worden.

Ebenfalls für Unverständnis sorgte er mit seiner mangelnden Präsenz: Bei großen Wahlkampfterminen verzichtete Albig und schickte seinen Landesvorsitzenden Stegner ins Duell mit Günther. Er begründete das damit, sich nicht mit seinem Herausforderer auf eine Stufe stellen zu wollen. Dieses Kalkül schlug fehl.

Günther hatte Merkel etwas versprochen

Auch inhaltlich hat die SPD nicht überzeugt: Während Günther mit Versprechen punktete, das Turboabitur abzuschaffen und den Straßenausbau voranzutreiben, gab es von Albig nur ein "Weiter so". Die Leute seien doch zufrieden mit der Regierung, hieß es von den Sozialdemokraten. Doch sie konnten nicht deutlich machen, was sie in den nächsten fünf Jahren vorhatten.

Anders als die SPD verweist Wahlsieger Günther genüsslich auf den Bundestrend: "Wir verdanken diesen Erfolg der gesamten CDU, die uns großartig unterstützt hat", sagt er in der "Seebar".

Für die Union hat Günthers Wahlsieg gleich zwei positive Effekte: Zum einen könnte der Triumph Armin Laschets CDU am kommenden Sonntag in Nordrhein-Westfalen beflügeln. Und zweitens hat die Partei, die viele angesichts von Angela Merkels Vorherrschaft schon an einen Kanzlerinnenwahlverein erinnert, mal wieder einen jungen Hoffnungsträger.

Shootingstar Günther erzählte sogleich stolz, er habe Merkel im Wahlkampf versprochen, "dass wir liefern werden - so wie 2005". Auch damals besiegte die CDU eine SPD-geführte Landesregierung. Wenige Monate später gewann Merkel die Bundestagswahl und zog erstmals ins Kanzleramt ein.