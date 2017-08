Wahl-O-Mat 2017 Wen Sie bei der Bundestagswahl wählen wollen

Die Union liegt in den Umfragen so weit vorne, dass es bei der Bundestagswahl nur eine Frage zu geben scheint: Mit welchem Partner regiert Angela Merkel, die Dauerkanzlerin, weiter? Mit der SPD? Der FDP? Den Grünen?

Doch klar ist: Zu sicher sollten sich die Konservativen nicht sein. Laut Meinungsforschern weiß noch immer fast jeder zweite Wähler nicht, wem er am 24. September seine Stimme geben soll - ein ungewöhnlich hoher Wert zu diesem Zeitpunkt.

Die Auswahl ist groß: 34 Parteien treten mit eigenen Landeslisten an. Mit dem Wahl-O-Mat können Sie testen, wer am ehesten Ihre Ansichten vertritt. SPIEGEL ONLINE ist Medienpartner des Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb).

Die Einführung einer Flüchtlingsobergrenze, Vermögensteuer, Impfpflicht oder der Kampf gegen Fake News - das interaktive Orientierungstool zeigt 38 Thesen. Allein die Magdeburger Gartenpartei hat laut bpb keine Stellungnahmen abgegeben. CDU und CSU werden im Wahl-O-Mat gemeinsam aufgeführt.

Per Klick können Sie den Thesen zustimmen, sie ablehnen oder auch auf eine Antwort verzichten - sofern Sie bei einem der Themen keine Position beziehen wollen. Am Ende werden Ihre Antworten ausgewertet. Der Wahl-O-Mat zeigt, welche Parteien Ihrer Position am nächsten stehen.

Machen Sie den Test und vergleichen Sie Ihre Standpunkte mit den Antworten der Parteien: