Wahl-O-Mat 2017 Wen Sie in Nordrhein-Westfalen wählen wollen

Verteidigt Hannelore Kraft ihre rot-grüne Mehrheit? Schafft die AfD den Einzug ins Parlament? Am 14. Mai bestimmen die Wähler in Nordrhein-Westfalen über einen neuen Landtag. 31 Parteien stellen sich zur Wahl.

Mit dem Wahl-O-Mat von SPIEGEL ONLINE sowie der Bundeszentrale für politische Bildung und des nordrhein-westfälischen Landesbeauftragten für politische Bildung können Sie testen, welche der Parteien am ehesten Ihre Ansichten vertritt.

Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen, Abschiebung von Flüchtlingen, Abschuss von wildernden Katzen und Abitur nach acht oder neun Jahren - das interaktive Orientierungstool zeigt 38 Thesen.

Per Klick können Sie zustimmen, ablehnen oder auch auf eine Antwort verzichten - sofern Sie bei einem der Themen keine Position beziehen wollen. Am Ende werden Ihre Antworten ausgewertet. Der Wahl-O-Mat zeigt, welche Parteien Ihrer Position am nächsten stehen.

Machen Sie den Test und vergleichen Sie Ihre Standpunkte mit den Antworten der Parteien: