Datenanalyse zur Bundestagswahl Volksparteien laufen Wähler weg - AfD und FDP profitieren

Die ersten Hochrechnungen sind gerade ein paar Minuten alt, da beginnt in der Union schon die intensive Suche nach den Ursachen für das miserable Wahlergebnis: "Vielleicht ist die ganze Wählerschaft nach rechts gerückt", orakelt Innenminister Thomas de Maizière mit Blick auf den Stimmenverlust der eigenen Partei. CSU-Chef Horst Seehofer sieht die Fehler in der Flüchtlings- und Sicherheitspolitik: "Wir hatten eine Flanke auf der rechten Seite, eine offene Flanke." Die müsse nun geschlossen werden.

Doch haben CDU und CSU wirklich nur Wähler an die AfD verloren? Oder konnten auch andere Parteien von der Schwäche der Union profitieren?

Mit ihren Mutmaßungen liegen die beiden Politiker richtig - aber nur zum Teil. CDU und CSU mussten tatsächlich eine erhebliche Zahl von Wählern an die rechtspopulistische AfD abgeben. Ähnlich erging es den Sozialdemokraten. Aber nicht nur an die AfD sind die Wähler der einst großen Volksparteien abgewandert - sondern auch an die anderen kleinen Parteien. Das geht aus den Analysen von Infratest dimap hervor.

Mit diesem Ergebnis haben wohl nur wenige Unionspolitiker gerechnet - auch wenn Kanzlerin Angela Merkel noch tröstend einwandte: Nach zwölf Jahren Unionsregierung sei dieses Wahlergebnis ja auch keine Selbstverständlichkeit. Doch die Verluste sind gravierend. Fast acht Prozent der Stimmen büßten CDU und CSU im Vergleich zur Wahl 2013 ein.

Die Daten der Wählerwanderung zeigen deutlich: Mehr als eine Million Wähler verliert die Union an die AfD. Ein Protest gegen die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin? Ein Gefühl der Unsicherheit nach terroristischen Anschlägen in Deutschland und ganz Europa? Darüber lässt sich bisher nur spekulieren.

Bemerkenswert ist allerdings, dass noch mehr ehemalige Unionswähler ihre Stimme der FDP gaben als der AfD. Etwa 1,3 Millionen Wähler wechselten vom konservativen ins liberale Lager - womöglich eine sanftere Form des Protests, in der auch die Hoffnung auf ein schwarz-gelbes Bündnis mitschwang - zu dem es nach derzeitigem Stand aber nicht kommen wird.

Noch einschneidender ist die Wahl für die Sozialdemokraten: Die SPD fährt das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte ein. Mit ihrem Kanzlerkandidaten Martin Schulz verliert sie eine halbe Million Wähler an die AfD - und damit so viel wie an keine andere Partei.

Hinter der AfD verteilen sich die Wählerverluste der Sozialdemokraten dann fast gleichmäßig auf die anderen kleinen Parteien. Die Abwendung von der SPD hat also offenbar viele Gründe und konzentriert sich nicht, wie bei der Union, nur auf zwei Parteien.

AfD überzeugt die Nichtwähler

Als drittstärkste Kraft wird die AfD in den Bundestag einziehen: Wie bereits erwähnt, kann sie viele Wähler von Union und SPD für sich gewinnen. Aber auch einstige Wähler der Linken, die ebenfalls häufig als Partei der Protestwähler gesehen wird, wechseln zur AfD.

Den größten Zuwachs erhält die rechtspopulistische Partei allerdings bei der Gruppe der Nichtwähler. Fast 1,3 Millionen von ihnen gaben an diesem Sonntag ihre Stimme für die AfD ab. Punkten konnte die AfD wie keine andere auch bei der Gruppe der "Anderen". Dabei handelt es sich um Wähler, die vor vier Jahren für eine Partei stimmten, die es nicht in den Bundestag schaffte - wer sich letztlich dahinter verbirgt, ist jedoch nicht klar.

Zumindest in diesem Bereich zeigen sich zwischen AfD und FDP einige Gemeinsamkeiten: Die FDP, die nach der letzten Bundestagswahl ihren Wahlkampf aus der außerparlamentarischen Opposition betrieb, überzeugt ebenfalls viele Nichtwähler. Auch bei der Gruppe der "Anderen" legt sie kräftig zu. Ansonsten können die Liberalen um Parteichef Christian Lindner auch bei den anderen Parteien - bis auf die AfD - Zugewinne verbuchen. Viele davon kommen von der SPD.

Linke und Grüne profitieren von schwacher SPD

Linke und Grüne, die nach derzeitigem Stand noch um den vierten Platz im Parlament ringen, weisen einige Ähnlichkeiten bei der Wählerwanderung auf: Beide profitieren von einer schwachen SPD und verbuchen Zuwächse aus dem Lager der Sozialdemokraten. Auch können sie beide ähnlich hohe Zahlen von Nichtwählern mobilisieren.

Eine größere Zahl von einstigen Grünen-Wählern wechselt allerdings zu den Linken (140.000).

Über alle Parteien hinweg ist zudem ein Zuwachs bei früheren Nichtwählern zu verzeichnen. Das ist auch Ausdruck der gestiegenen Wahlbeteiligung, die im Vergleich zu den Bundestagswahlen 2013 und 2009 stieg.

Und wie haben die Parteien in den unterschiedlichen Altersklassen abgeschnitten?

Für die Union wird bei dieser Frage eine besorgniserregende Entwicklung deutlich: Sie büßt im Vergleich zur vorherigen Bundestagswahl in allen Altersgruppen an Zustimmung ein. Besonders stark sind die Verluste bei den 25- bis 44-Jährigen. Aber auch bei den älteren Wählern, wo die Union normalerweise traditionell stark abschnitt, verlor sie fast zehn Prozentpunkte.

Die SPD dagegen verliert in allen Altersgruppen fast gleichmäßig an Beliebtheit, besonders stark aber bei den Wählern zwischen 18 und 24 Jahren - und das, obwohl zu Beginn des Schulz-Hypes die Partei plötzlich bei der jüngeren Bevölkerung stärkeren Zuspruch erhielt.

Die AfD erzielt in allen Altersgruppen Zuwächse, besonders stark bei den 35- bis 44-Jährigen. Die FDP legt ebenfalls bei Wählern jeglichen Alters zu, ist besonders bei den jüngeren Menschen bis 24 Jahre beliebt - hier könnte der auf jugendlich getrimmte Wahlkampf von FDP-Chef Lindner gewirkt haben. Bei Linken und Grünen gibt es keine besonderen Auffälligkeiten.

Bleibt noch der Blick auf Tätigkeiten, Bildung und Geschlecht der Wähler.

Einige Auffälligkeiten im Überblick: Die AfD als Männerpartei

Mehr Frauen als Männer wählen die Union.

Die SPD ist bei Männern und Frauen ähnlich beliebt, das gilt auch für die Linke.

Die Grünen kommen mit Kandidaten und Parteiinhalt besser bei den Frauen an, umgekehrt ist es bei der FDP.

Und was sich schon in den vergangenen Wochen im SPON-Wahltrend abzeichnete: Die AfD ist eine Männerpartei.

Die Union ist trotz der Verluste bei fast allen Wählern der unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche am beliebtesten: Vor allem beim Kernklientel der Rentner liegt sie weit vor den anderen Parteien. Nur bei den Arbeitern und den Arbeitslosen kann die SPD mithalten oder liegt sogar leicht vorne.

Selbstständige wählen Liberal

Die Union muss bei Rentnern, Arbeitern und Selbstständigen Wählerverluste hinnehmen, die SPD besonders bei den Beamten.

Die AfD legt enorm bei arbeitslosen Wählern zu, erreicht dort fast die Werte von Union und SPD - beliebt sind die Rechtspopulisten zudem bei Arbeitern.

Die Liberalen überzeugen ihre frühere Kernwählerschaft der Selbstständigen, legen aber auch bei Beamten zu.

Die Grünen überzeugen vor allem mehr Beamte, die Linke legt überall gleichmäßig zu, verliert aber stark an Zustimmung bei den Arbeitslosen.

Gewisse Trends spiegeln sich auch in der Bildungsfrage wider:

Die Union verliert in allen Bildungsschichten, besonders im mittleren Bildungsbereich, die SPD verliert stärker bei den höheren Bildungsschichten, dennoch bleiben beide Parteien in allen Wählerschichten vorn.

Die AfD legt stark im mittleren und niedrigen Bildungsbereich zu, liegt dort vor den anderen kleinen Parteien.

Die FDP punktet besonders in höheren Bildungsschichten, liegt dort mit den Grünen gleichauf.