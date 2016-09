Umgang mit der AfD "Der Wahlkampf wird hart"

Alice Weidel, Mitglied des AfD-Bundesvorstands (in der AfD ist der Bundesvorstand für den Wahlkampf zuständig): "Das ist der typische Aufruf, uns nicht zu wählen und die Reihen gegen uns zu schließen, wie wir ihn von den etablierten Parteien schon länger kennen. Ich erachte das für undemokratisch und feige.

Diese Aussage der Kanzlerin ist ausschließlich auf die AfD gemünzt. Wir werden unseren Wahlkampf trotzdem so erfolgreich wie in der Vergangenheit und unbeirrt weiterführen. Die Einheitsparteien sind nicht unser Problem. Vielmehr müssen wir zusehen, dass wir geeint in den Bundestagswahlkampf ziehen. Dafür muss auch Ruhe in den Landesverbänden herrschen, denn diese tragen die Hauptlast des Wahlkampfes. Ein gespaltener Landesverband ist nicht wahlkampftauglich.

Die Einheitsparteien sind inhaltlich zusammengerückt und kaum noch zu unterscheiden. Niemand weiß mehr genau, ob er nun CDU oder SPD gewählt hat, so sehr ähneln sie sich. Die Anhänger dieser Parteien sind gewalttätiger uns gegenüber geworden. So viel Polizeischutz wie wir benötigt keine andere Partei. Die Politiker schüren die Angst vor uns und tolerieren stillschweigend die Gewalt, die sie damit säen."