CDU-Wahldebakel: CSU macht Merkel verantwortlich

Das Wahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern erschüttert die Unionsparteien. Die CDU hat nicht nur vier Prozentpunkte verloren, sondern ist hinter die AfD gerutscht. Während die AfD fast 21 Prozent erreichte, holte die CDU nur 19 Prozent (eine detaillierte Analyse finden Sie hier).

Für die CSU ist klar, wer für die Wahlpleite verantwortlich ist: Kanzlerin Angela Merkel. Das Ergebnis müsse "ein Weckruf für die Union sein", sagte Bayerns Finanzminister Markus Söder der "Bild" und den "Nürnberger Nachrichten". Die Stimmung der Bürger lasse sich nicht mehr ignorieren, "es braucht einen Kurswechsel in Berlin".

Für Söder, so wie andere CSU-Politiker, geht es nun um einen härteren Kurs der Kanzlerin in der Flüchtlingspolitik. Nach dem "dramatischen Wahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern" müssten nun die "notwendigen Entscheidungen" getroffen werden, so CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer im "Tagesspiegel": "Wir brauchen eine Obergrenze für Flüchtlinge, schnellere Rückführungen, eine Ausweitung der sicheren Herkunftsländer und eine bessere Integration."

Der CSU-Innenpolitiker Stephan Mayer sagte der "Huffington Post", die Bundesregierung habe zwar seit 2015 in der Flüchtlingspolitik viel verändert, "doch bei vielen Wählern ist das offenbar nicht angekommen". Die CDU müsse unbedingt ihre Kommunikation zu dem Thema ändern. Der CSU-Ehrenvorsitzende Edmund Stoiber forderte ebenfalls eine Obergrenze für Flüchtlinge. Von Parteichef Horst Seehofer gab es noch keine öffentliche Reaktion.

REUTERS Kanzlerin Merkel, zurzeit beim G-20-Gipfel in China

Auch Stoiber griff die Kanzlerin an. "Es ist sicherlich keine Stärkung, wenn im eigenen Land am Volksparteicharakter der CDU gekratzt wird", sagte Stoiber dem "Münchner Merkur". Die Kanzlerin hat ihren Bundestagswahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern.

Kritik an der Kanzlerin kam auch aus der SPD. Parteivize Ralf Stegner wertete den Wahlausgang als "schwere persönliche Niederlage für die Kanzlerin".

Grünen-Chef Cem Özdemir teilt diese Auffassung nicht. Er warnt davor, allein der Kanzlerin die Schuld zu geben für das gute Abschneiden der AfD in Mecklenburg-Vorpommern. "Ich bin nun wirklich nicht jemand, der Frau Merkel immer in Schutz nimmt, aber ich finde, die Flüchtlingspolitik, die haben wir alle gemeinsam schon so gewollt, und alle müssen dabei ihren Anteil der Verantwortung übernehmen", so Özdemir. Alle demokratischen Parteien hätten verloren.

Auch der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach warnte in der "Welt" davor, wegen der Wahl Merkels Kanzlerkandidatur 2017 infrage zu stellen: "In dieser schwierigen Situation eine Personaldebatte in der Union zu beginnen, würde mehr Probleme schaffen als lösen."

Viele CDU-Politiker sprachen - wie Parteivize Armin Laschet - von einer "bitteren Niederlage" in Mecklenburg-Vorpommern, sie konzentrierten sich in ihrer Wahlanalyse auf den Umgang mit der AfD. Die Demokraten müssten nun "mit sachlichen Argumenten" den Aufstieg der AfD stoppen, sagte Laschet der "Rheinischen Post". CDU-Generalsekretär Peter Tauber sagte, bei einem erkennbaren Teil der Wähler "gab es explizit den Wunsch, Unmut und Protest zum Ausdruck zu bringen. Und das hat man besonders stark bei der Diskussion über die Flüchtlinge gemerkt".

Alle im Landtag vertretenen Parteien haben laut Wahlanalysen Stimmen an die AfD verloren und eine Koalition mit ihr ausgeschlossen. Die Partei und ihr Spitzenkandidat Leif-Erik Holm feierten ihren Wahlsieg und riefen den "Anfang vom Ende der Kanzlerschaft Angela Merkels" aus.

DPA Manuela Schwesig

Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig dagegen versuchte, in die Zukunft zu blicken. "Wir sehen mit Sorge, dass es der AfD gelungen ist, die Ängste und Nöte der Menschen zu schüren", sagte sie. Nun müsse eine stabile Regierung gebildet werden, die auf einen sozialen Zusammenhalt setze. "Wir wollen der AfD, die auf Spaltung setzt, etwas entgegensetzen."