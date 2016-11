Wechsel nach Berlin Außenminister, Kanzlerkandidat - oder was?

Zum Abschied gibt es eine üppige Portion Pathos. "Das europäische Einigungswerk ist in meinen Augen die größte zivilisatorische Errungenschaft der vergangenen Jahrhunderte", sagt Martin Schulz. Donnerstagmorgen, er steht vor Brüsseler Journalisten, die Pressekonferenz wurde kurzfristig anberaumt. Die Welt brauche mehr denn je "eine starke, selbstbewusste und einige EU", sagt der scheidende Präsident des Europaparlaments. Und dafür werde er nun aus der nationalen Politik heraus kämpfen.

Erst auf Deutsch, dann auf Englisch und Französisch erklärt der Rheinländer Schulz, dass er nicht erneut als Parlamentspräsident kandidieren, sondern in die deutsche Bundespolitik wechseln werde. Schulz wird bei der Bundestagswahl im Herbst 2017 aller Voraussicht nach die Landesliste der nordrhein-westfälischen SPD anführen. Nach elfeinhalb Minuten ist alles vorbei. Weitere Fragen werde er demnächst beantworten, sagt Schulz. "Vielen Dank." Dann tritt er ab.

Kurz und schmerzlos verläuft sein Abschied aus Europa. Und die Frage ist: Was kommt nun für Schulz in Berlin, bevor er im kommenden Herbst in den Bundestag einzieht?

In der SPD fragen sich an diesem Morgen viele: Ist damit klar, dass Schulz seinem Parteifreund Frank-Walter Steinmeier als Außenminister nachfolgt, wenn dieser wie erwartet im Februar zum Bundespräsidenten gewählt wird? Was bedeutet das jetzt für die Kanzlerkandidatur? Und vor allem - ist damit der Zeitplan noch zu halten, den sich die SPD für die Beantwortung all dieser Fragen gegeben hat? Erst Ende Januar soll das nach bisherigen Planungen geschehen.

Der Zeitpunkt von Schulz' Ankündigung überraschte selbst gut informierte Sozialdemokraten. Seine Erklärung hat Bewegung in die Sache gebracht. Ausgang: offen.

Der Reihe nach: Für den Posten als künftiger deutscher Chef-Diplomat war Schulz schon bisher Kandidat Nummer eins, aufgrund seiner außenpolitischen Erfahrung und seiner internationalen Vernetzung. Aber eine weitere Amtszeit als Parlamentspräsident hätte er wohl dem Außenministerposten vorgezogen. Da diese Option nun vom Tisch ist, steht einem Wechsel von Schulz ins Auswärtige Amt nichts mehr im Weg, falls Steinmeier am 12. Februar von der Bundesversammlung zum Staatsoberhaupt gewählt wird. So sieht das auch mancher Sozialdemokrat aus der Parteiführung.

Mit Blick auf die Kanzlerkandidatur ändert sich erst mal nichts an der Gemengelage. Gabriel hat als Parteichef den ersten Zugriff, wie es so schön heißt - und er hat wohl auch längst entschieden, als Herausforderer von CDU-Chefin Angela Merkel in die kommende Bundestagswahl zu ziehen.

Schulz traut sich den Job ebenfalls zu, steht aber zu der Vereinbarung mit seinem Freund Gabriel, dass er nur als Kandidat zur Verfügung steht, falls der Vorsitzende doch nicht will. Und Kenner des Parteichefs wissen: Wenn Gabriel heute das eine will, ist nicht ausgeschlossen, dass morgen das Gegenteil gilt. Also besteht immer noch die Möglichkeit, dass er am Ende die Kanzlerkandidatur doch ausschlägt. Und dann gäbe es übrigens auch noch Hamburgs Regierungschef Olaf Scholz, der Ambitionen in der K-Frage anmelden könnte.

Und der Zeitplan? Daran gibt es nach der Schulz-Entscheidung ernsthafte Zweifel, obwohl man sich noch vor wenigen Tagen in den Führungsgremien der Partei erneut darauf eingeschworen hatte. Und obwohl ein Parteisprecher am Morgen erklärte, alles sei wie gehabt. Die Erfahrung lehrt, dass Entscheidungen dieser Art meistens früher bekannt werden als später.

Die Idee, sich nicht treiben zu lassen wie vor den beiden letzten Bundestagswahlen, teilen wohl alle. Dennoch: "Der Zeitplan wird so lange bestätigt, bis er nicht mehr haltbar ist", sagt einer aus der Führung der SPD-Bundestagsfraktion. Mit anderen Worten: Die Planung ist das Papier nicht wert, auf dem sie steht. Auch mancher aus der Parteiführung glaubt inzwischen nicht mehr, dass die SPD tatsächlich bis Ende Januar mit der Entscheidung in der K-Frage warten kann. Anfang des Jahres wäre ein geeigneter Zeitpunkt, ist zu hören. Allerdings gibt es auch führende Sozialdemokraten, die weiter auf den Zeitplan pochen.

Was passiert nun im Europaparlament?

Und im Europarlament? Kaum hatte Schulz seinen Rückzug öffentlich gemacht, bestätigte die irische Konservative Mairead McGuinness, dass sie Parlamentspräsidentin werden möchte. Neben ihr gelten der Italiener Antonio Tajani und der Franzose Alain Lamassoure als mögliche EVP-Kandidaten. Die konservative EVP hat Anspruch auf den Posten.

Eine Kandidatur von EVP-Fraktionschef Manfred Weber selbst gilt nach dem Schulz-Wechsel nun als ebenso unwahrscheinlich wie die eines Überraschungskandidaten wie des belgischen Liberalen Guy Verhofstadt. Stattdessen wird es wohl auf McGuinness, Lamassoure oder Tajani hinauslaufen.

Wer es am Ende wird, werden die Sozialdemokraten aller Voraussicht nach entscheidend mitbestimmen. Das deutete auch Weber an. Man werde mit den Fraktionen, welche "die demokratische Mitte" im Parlament stellten, einen "Konsens-Kandidaten" suchen, sagte der CSU-Politiker. Ein Drittel der Europaabgeordneten lasse sich Populisten und Extremisten zuordnen - man müsse erreichen, "dass Extremisten keinen Einfluss auf personelle und inhaltliche Entscheidungen" bekommen.

