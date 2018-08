Hilfen und Vorsorge Grüne wollen Milliarden für Klimaschäden

Aus Sicht der Grünen hat Deutschland zu wenig getan, um sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen. "Man hat die Klimaanpassung in Deutschland ignoriert", sagte Parteichefin Annalena Baerbock. Die Grünen fordern deswegen die Einrichtung eines milliardenschweren Fonds.

Daraus sollten unter anderem Entschädigungen an Menschen gezahlt werden, deren Existenz durch extreme Wetterereignisse bedroht sei, heißt es in einem Konzept der Partei. Auch für die Gesundheitsvorsorge, den Hitzeschutz in Städten, den Waldbrand- und Hochwasserschutz sowie die Anpassung der Landwirtschaft solle der Fonds Geld bereitstellen. Baerbock geht davon aus, dass mindestens zwei Milliarden Euro in den Fonds fließen müssten.

Im Video: Wie ein Biobauer der Dürre trotzt

Video REUTERS

Diese Forderung dürfte bei den Kommunen gut ankommen. "Der Klimawandel schreitet voran. Wir müssen uns in Zukunft darauf einstellen, dass die Sommer sehr heiß und niederschlagsarm werden", sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, dem "Handelsblatt". "Sinnvoll wäre, einen Aktionsplan zu entwickeln, wie die Städte und Gemeinden sich für die Zukunft besser auf solche Hitzeperioden vorbereiten können."

Konkret schlug Landsberg demnach eine Optimierung der Wasserversorgung, zusätzliche Speicherkapazitäten, mehr Grün in der Stadt sowie den Anbau von Pflanzen in Grünanlagen und in den kommunalen Wäldern vor, die für den Klimawandel besser gewappnet seien. "Die Planung und Umsetzung eines solchen Aktionsplanes setzt natürlich zusätzliche Mittel voraus", fügte er hinzu. Dabei seien Bund, Länder und Kommunen "gemeinsam gefordert".

Laut Landsberg stellt die lang anhaltende Hitze nicht nur für die Bürger, sondern auch für die Kommunen eine Belastung dar. "Wasser sparen ist in vielen Städten und Gemeinden angeraten, auch wenn die Situation in Deutschland insgesamt entspannt und die Versorgung mit Trinkwasser nicht gefährdet ist", sagte er. Allerdings gebe es hinsichtlich der Versorgungslage regionale Unterschiede. Das könne teilweise zu Einschränkungen beim Wasserverbrauch führen.

Sonnig, trocken und heiß

Auch in den kommenden Tagen soll es in Deutschland "sonnig, trocken und heiß" bleiben. Für den Rhein-Neckar-Raum und für den Oberrhein sagt der Deutsche Wetterdienst für Samstag bis zu 38 Grad voraus, im Südosten werden kräftige Gewitter erwartet.

Sehr hoch ist am Samstag außerdem deutschlandweit die Waldbrandgefahr: Der entsprechende Index des DWD weist für viele Flächen die höchste Gefahrenstufe 5 aus - darunter für mehrere Gebiete in Ostdeutschland sowie für Teile Bayerns, Baden-Württembergs und Südhessen. Der Waldbrandgefahrenindex setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Neben der Lufttemperatur, Luftfeuchte und Sonneneinstrahlung spielen auch Wind, Niederschlag und Bodenfeuchte bei der Berechnung eine Rolle.

Nach Einschätzungen von Klimaforschern werden in Folge Erderwärmung nicht nur Hitze und Dürre zunehmen, sondern auch Kälte und Unwetter wie Stürme, Hagel und Starkregen. Für Grünen-Chefin Baerbock sind die vergangenen Wochen ein Alarmsignal: "Dieser Sommer macht klar, so kann es nicht weitergehen."

Die Erde wärmt sich auf

Auch wenn einzelne Wetterereignissen nicht direkt auf den Klimawandel zurückzuführen sind - der aktuelle Jahresbericht der US-Klimabehörde NOAA zeigt, dass sich der Planet im Klimatrend aufwärmt. Demnach waren die vergangenen vier Jahre die wärmsten seit Beginn meteorologischer Aufzeichnungen im späten 19. Jahrhundert.

Im Video: Wetter in Deutschland

Video SPIEGEL TV

Die Erwärmung wirkt sich auf die Erde aus: Die Konzentrationen an Treibhausgasen wie CO2 und Methan stiegen 2017 auf neue Höchstwerte, auch in Deutschland. Der durchschnittliche Meeresspiegel stieg im vergangenen Jahr ebenfalls zu einem neuen Höchststand und lag 7,7 Zentimeter über dem von 1993, als die Höhenmessung per Satellit eingeführt wurde. Seit 1993 sei der Meeresspiegel im Durchschnitt etwa drei Zentimeter pro Jahrzehnt gestiegen, schreiben die Autoren.