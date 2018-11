AKK-Kandidatur für CDU-Vorsitz Ich bin übrigens auch noch da

So viele Kamerateams und Fotografen hat die saarländische Landesvertretung in der Hauptstadt kaum je gesehen. Warum auch? Seitdem Oskar Lafontaine 1999 aus der rot-grünen Regierung flüchte - und die saß damals noch in Bonn -, hat das kleine Land im Westen der Republik auf der Bundesbühne wenig Schlagzeilen gemacht.

Aber nun will die Saarländerin Annegret Kramp-Karrenbauer CDU-Chefin werden. Die 56-Jährige hat sich an diesem Mittwoch in der Saar-Botschaft am Berliner Tiergarten der Öffentlichkeit erstmals ausführlich in dieser Sache erklärt.

Kramp-Karrenbauer, politischer Rufname AKK, muss sich allerdings auch erstmal an die Aufmerksamkeit gewöhnen, die sie plötzlich genießt. "Nur die Ruhe", sagt sie.

Schon länger war ja vermutet worden, dass AKK Merkels Nachfolge in der Partei - und vielleicht später auch im Kanzleramt - anstrebt. Als Merkel die damalige saarländische Ministerpräsidentin im Februar überraschend als CDU-Generalsekretärin nominierte, wurde es auch für die Öffentlichkeit sichtbar.

Dennoch gilt im Moment nicht AKK als Favoritin auf den Parteivorsitz, sondern der Politik-Rückkehrer Friedrich Merz.

Der frühere Unionsfraktionschef überrumpelte nicht nur die Generalsekretärin und den dritten aussichtsreichen Bewerber, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, als er nicht einmal 30 Minuten nach Merkels Ankündigung im CDU-Präsidium am Montag vergangener Woche seinen Hut in den Ring warf - sondern er führt derzeit auch in der inoffiziellen parteiinternen Beliebtheitsskala. Vor allem diejenigen, die sich nach Merkel einen Gegenentwurf an der Spitze ihrer Partei wünschen, sind für Merz entbrannt.

Merz hat seine Bewerbung bereits am vergangenen Mittwoch bei einem Kurzauftritt in der Berliner Bundespressekonferenz erklärt, Spahn tat dies kurz darauf per FAZ-Gastbeitrag und einem Social-Media-Video. Die Pressekonferenz von Kramp-Karrenbauer steht an diesem Mittwoch deshalb auch unter dem inoffiziellen Motto: Hallo, ich bin auch noch da!

Und im Kern geht es um die Frage: Wie viel Merkel steckt in Kramp-Karrenbauer?

Gleich zu Beginn ihres knapp 40-minütigen Auftritts geht es um Merkel: AKK spricht über die gemeinsamen Erlebnisse, die Prägung durch die Kanzlerin, und darüber, wie viel die CDU ihrer Noch-Vorsitzenden zu verdanken habe.

Ja, sagt sie zu Merkel - und dann kommt das Aber: Ihre Erfahrung sei, "dass man immer, im Positiven wie im Negativen, auf den Schultern seiner jeweiligen Vorgänger steht. "Die entscheidende Frage ist, was man aus dem, was man erhalten hat, Neues und Besseres für die Zukunft macht".

Es ist ein ziemlicher Spagat, den Kramp-Karrenbauer da zu leisten hat. Denn Merkel hat ja immer noch viele Fans in der CDU - und die würden es ihr erst recht übel nehmen, wenn sie nun wirklich auf Distanz zur Noch-Vorsitzenden ginge. Aber AKK muss eben auch zeigen, was sie anders machen will.

Sie will mehr europäische Vernetzung in der Kriminalitätsbekämpfung

Bei einem Thema deutet Kramp-Karrenbauer an, wie das gehen könnte: Im Bereich Sicherheit, wo die AfD die CDU wie beim Thema Migration besonders piesackt, will sie auf europäische Lösungen hinarbeiten, der Schengen-Raum soll auch in der Kriminalitätsbekämpfung ein gemeinsam genutzter Raum der Mitgliedsländer werden.

In der Flüchtlingspolitik wiederum will sie keineswegs Debatten abwürgen, die aus ihrer Sicht bestehenden Defizite wie bei der Ausweisung von Straftätern beheben. Gleichzeitig stellt sie klar - und das ist dann genauso ein Bekenntnis zu Merkel wie eine Abgrenzung vor allem zu ihren Mitbewerbern: "Was 2015 passiert ist, ist ein Fakt - und wird nicht rückabgewickelt."

Kämpfen will AKK, das zeigt dieser Auftritt - aber sie will keine alten Schlachten schlagen.

Zeit hat sie ja genug in den kommenden Wochen: Bis zum Parteitag in Hamburg lässt Kramp-Karrenbauer ihr Amt als CDU-Generalsekretärin ruhen, auch die Antragskommission wird sie anders als geplant nicht leiten. Diese Aufgabe übernimmt Ex-Innenminister Thomas de Maizière.

Andererseits hat sie auch eine Riesenaufgabe vor sich: Kramp-Karrenbauer muss es in dem verbleibenden Monat schaffen, die Partei von sich zu begeistern. Und das wird diesmal nicht so leicht wie im ersten Anlauf. 98,9 Prozent der Delegierten wählten sie auf dem CDU-Parteitag im vergangenen Februar zur neuen Generalsekretärin, ihre Bewerbungsrede wurde mit minutenlangem Beifall begleitet. Sie war eine Verheißung auf die Nach-Merkel-Zeit - aber die würde noch länger auf sich warten lassen, wie man damals glaubte.

Plötzlich ist Merz die Verheißung

Nun ist es anders gekommen - und die aktuelle Verheißung nennt sich Friedrich Merz. Kramp-Karrenbauer wird versuchen, ihre Vorzüge auszuspielen, auch das deutet sie am Mittwoch an: Kaum jemand kennt die gegenwärtige Verfassung der CDU so gut wie sie, nachdem sie als Generalsekretärin ein halbes Jahr an der Parteibasis auf "Zuhörtour" unterwegs war.

Die Partei müsse künftig auch bei Regierungsentscheidungen mehr gehört werden, sagt AKK in der saarländischen Landesvertretung. Dazu kommt ihre exekutive Erfahrung als langjährige Regierungschefin und zuvor Ministerin in verschiedenen Ressorts. Und Kramp-Karrenbauer hat als Spitzenkandidatin Wahlen gewonnen. Zuletzt holte sie im Saarland im März 2017 inmitten des durch den sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten Martin Schulz ausgelösten SPD-Höhenflugs fast 41 Prozent der Stimmen.

Dagegen erscheint Merz politisch dann manchem doch wieder ziemlich klein. Und Kramp-Karrenbauer wird es sich nicht nehmen lassen, das auf mehr oder weniger subtile Weise weiterhin deutlich zu machen.

Natürlich würde sie im Falle ihrer Wahl ihre Gegenkandidaten weiter einbinden wollen, sagt AKK am Mittwoch. Merz' Expertise wäre ihr sehr willkommen - dann könnte vielleicht aus einem Bierdeckel eine neue App werden, sagt sie in Anspielung auf die Pläne des Finanzexperten, der 2003 ein dreistufiges Steuerkonzept vorgestellt hatte, das auf einen Bierdeckel passen sollte.

Eines sollte man auf keinen Fall tun: Die freundliche Annegret Kramp-Karrenbauer, die im saarländischen Karneval einst als Putzfrau auftrat, zu unterschätzen. AKK hat die notwendige politische Härte, sonst hätte die CDU-Politikerin manches politische Ziel nicht erreicht.

Und bislang hat sie noch jedes erreicht.