Schulter, Rücken, Knie - irgendwann schmerzt es hier oder dort, man geht zum Arzt, klagt sein Leid. Doch niedergelassene Orthopäden planen nur etwa zehn Minuten für einzelne Patienten ein, denn das Honorarsystem diktiert ihnen, wie sie Medizin zu machen haben.

Immer häufiger raten Ärzte inzwischen zu Operationen - der Sache auf den Grund zu gehen, über Alternativen nachzudenken, kostet Zeit. Bei Schmerzen im Lendenbereich ist die Zahl der Operationen seit 2007 um 71 Prozent gestiegen, bei Schmerzen in der Schulter seit 2008 um 30 Prozent. Doch ausgerechnet die häufigsten Eingriffe in der Orthopädie helfen vielen Menschen nicht.

Unsere Titelgeschichte im neuen Heft beschreibt, wie einige Mediziner nun neue Wege aus dem Schmerz suchen. Ihr Tipp an die Kollegen: Einige Minuten mehr Zeit beim Patientengespräch lohnen sich - vielleicht nicht für die Bilanzen der Krankenhäuser, aber für das Wohlbefinden der Patienten.

Im Video: Orthopäde und Unfallchirurg Burkhard Lembeck spricht darüber, wie man Operationen vermeiden kann.

Noch eine Frau?

Sie setzt auf ihr Programm, betont ihre Erfahrung in der Politik, sie kämpft, aber sie lässt auch durchblicken, dass sie ahnt, worum es bei der Wahl um den CDU-Vorsitz eigentlich gehen wird. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Bewerberin um den Vorsitz, hat dem SPIEGEL ein Gespräch gegeben, das in der neuen Ausgabe zu lesen ist.

Sie zeigt sich fortschrittlich (offen für die Frauenquote im Parlament), sie zeigt sich konservativ (vom Doppelpass hält sie nichts), sie warnt ihren Mitbewerber Friedrich Merz davor, den Spitzenposten in der Partei nur als Vehikel für den Einzug ins Kanzleramt zu nutzen. Doch dann kommt dieser Satz: "Mag sein, dass sich manche den starken Mann wünschen." Ja, genau: Das könnte das entscheidende Kriterium sein bei der anstehenden Wahl.

OLAF BLECKER/ DER SPIEGEL Annegret Kramp-Karrenbauer

Die Diskussion, ob sich die Partei nach so vielen Jahren Merkel noch einmal eine Frau als Vorsitzende antun möchte, ist so absurd wie ernst zu nehmend, der Zeitgeist will es so. Viele Menschen zeigen sich strapaziert vom Modernisierungsschub der vergangenen beiden Jahrzehnte. Die USA sind das beste Beispiel hierfür: Unser Washington-Korrespondenten hat für das neue Heft die große Buchvorstellung von Michelle Obama besucht, die ehemalige First Lady der USA erzählte dort, wie anstrengend es gewesen sei, während zwei Amtszeiten dem Misstrauen zu trotzen, das ihnen als erster schwarzer Familie im Weißen Haus entgegengeschlagen sei. Dass im Anschluss an den ersten schwarzen Präsidenten im Weißen Haus 2016 keine Frau ins Amt folgen konnte, das wirkt im Nachhinein zwar immer noch nicht richtig, aber folgerichtig.

Saar-, Münster-, Sauerland

Rold Vennenbernd/ DPA Schriftzug in Arnsberger Schützenhalle

Annegret Kramp-Karrenbauer kann wenigstens von Glück sagen, dass sie neu in Berlin ist und aus dem Saarland kommt, denn Teil einer Großstadt-Elite zu sein, kommt in modernisierungsmüden Kreisen gerade gar nicht gut an. Einen Vorteil gegenüber ihren Mitbewerbern Merz und Jens Spahn hat sie dadurch allerdings nicht. Spahn kommt aus dem Münster-, Merz aus dem Sauerland. Den Kampf um den CDU-Parteivorsitz fechten Provinzler aus.

In diesem relativ jungen Gebilde namens Deutschland, das aus der Vielstaaterei entstanden ist, steckt aber tatsächlich viel Kraft in der Provinz, das zeigt auch ein Stück im Kulturteil über Merzens Heimat. Zitat: "Das Sauerland ist ein gutes Reiseziel für Leute, deren höchstes Lob lautet, es sei alles in Ordnung gewesen."

Quotengesetz?

Markus Heine/ Imago Stock Politikerin Merkel, Kolleginnen

Am Montag waren die Feierlichkeiten zu 100 Jahre Frauenwahlrecht, und es entstand eben jene Diskussion über eine Frauenquote für das Parlament, auf die auch Kramp-Karrenbauer im SPIEGEL-Gespräch eingegangen ist. Meine Kollegin Barbara Supp hat dazu den Leitartikel im neuen Heft geschrieben: Es ist ein Plädoyer gegen ein Quotengesetz. Nun sind aus dieser Tatsache keine falschen Schlüsse über meine Kollegin zu ziehen. Sie hat maßgeblich unser Sonderheft mit dem Titel "#frauenland" gestaltet, das wir zum Jubiläum des Wahlrechts herausgebracht haben und das noch den ganzen Monat im Handel zu haben ist. Barbara Supp steht für einen Feminismus, der kritische Fragen gegen Frauen mit einschließt und reflexhafte Diskussionen hinter sich gelassen hat.

Mit Gewalt

Lisa Wassmann/ DER SPIEGEL Tatort in Saarbrücken

Denn reflexhafte Diskussionen sind erstens langweilig, zweitens gefährlich. Sie sorgen für Abwehr, auch dann, wenn es dringend notwendig ist, sich mit der Sache der Frau auseinanderzusetzen. Im neuen Heft bringen wir auf acht Seiten eine Geschichte, die an ein Tabu rührt: Im Schnitt wird jeden zweiten bis dritten Tag eine Frau in Deutschland umgebracht - von ihrem Partner oder Ex-Partner. Zehntausende Männer treten, schlagen, bedrohen ihre Partnerin, aus Eifersucht, aus gekränktem Narzissmus, aus Lebensfrust.

Die Zahl der Vorfälle steigt seit Jahren, und nein, es ist kein Phänomen der sogenannten Unterschicht allein und doch, die meisten Täter häuslicher Gewalt sind Deutsche. Auch die Opfer sind in der Mehrzahl Deutsche, es ist tatsächlich ein Problem dieses Landes, hier und jetzt. Das traditionelle Machtgefälle zwischen Mann und Frau ist ein Trigger für Gewalt, aber zugleich auch die wachsende Selbstständigkeit der Frauen. Denn wenn das Machtgefälle ins Wanken gerät, versuchen es die Männer, um die es hier geht, mit Gewalt wiederherzustellen.

Im Video: Felicitas schildert, wie sie einen Ausweg gefunden und ihren gewalttätigen Ex-Mann verlassen hat.

Begegnung mit einem Phantom des Terrorismus

Picture Alliance/ SZ Photo

Die Attentate des 11. September 2001 haben nicht nur die USA traumatisiert, sie haben die ganze Welt verändert und Deutschland in eine unangenehme Lage gebracht, denn einige der Attentäter waren aus Hamburg gekommen. Mohammed Haydar Zammar war ein enger Freund dieser Attentäter, ob er in die Pläne eingeweiht war, konnte allerdings nie nachgewiesen werden. Der in Syrien geborene Dschihadist mit deutschem Pass verbrachte Jahre in Gefängnissen des Diktators Baschar al-Assad und bei seinen Freunden vom IS. Seitdem die Türme des New Yorker World Trade Center eingestürzt sind, konnte noch nie ein Journalist mit ihm sprechen. Dann fiel er Kämpfern der Kurdenmiliz YPG in die Hände.

Im April fragte SPIEGEL-TV-Reporter Andreas Lünser die Kurden nach Zammar, monatelang verhandelten er und die Kollegen Christoph Reuter und Syara Kareb, während Fidelius Schmid bei deutschen Sicherheitsbehörden recherchierte. Auf einem Stützpunkt im syrischen Kurdengebiet fand schließlich das Treffen statt. Der Film über Zammar läuft am Montag um 23.25 Uhr im SPIEGEL-TV-Magazin auf RTL, das Interview können Sie im neuen SPIEGEL lesen. "Ich bin kein schlechter Mensch", sagt Zammar. Am liebsten würde er zurück nach Deutschland kommen.

Zwei Wahrheiten

Johnny Milano Bürgerwehr in den USA

Wahrheit ist das, worauf man sich einigen kann, aber manchmal fallen Perspektiven so weit auseinander, dass es die eine Wahrheit nicht gibt. Dies veranschaulichen meine Kollegen Claas Relotius und Juan Moreno mit einer eindrucksvollen Reportage im neuen Heft. Moreno hat sich in den Treck Tausender Menschen begeben, der in den vergangenen Wochen durch Mexiko marschiert ist, um in die USA einzuwandern. Relotius begab sich auf die Seite US-amerikanischer Bürgerwehren, die die Grenze schwer bewaffnet und in eigenem Auftrag gegen Einwanderer sichern wollen. Diese Szenerie entspricht dem Bild aufeinander zu rasender Züge, die keiner aufhält.

