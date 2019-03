Versuchte Anschläge auf ICE-Trassen Terrorverdächtiger in Wien gefasst

Deutsche und österreichische Ermittler haben in Wien einen Terrorverdächtigen festgenommen. Der 42-jährige Iraker wird er unter anderem des versuchten Mordes, der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verdächtigt. Das bestätigte das bayerische Landeskriminalamt gegenüber dem SPIEGEL.

Die Festnahme steht im Zusammenhang mit zwei versuchten Anschlägen auf den ICE-Verkehr. Im Oktober 2018 spannten Unbekannte ein Drahtseil auf der ICE-Strecke zwischen München und Nürnberg. Im Dezember 2018 kam es zu einem ähnlichen Angriff an einer Bahnstrecke in Karlshorst.

In beiden Fällen wurde Schriftstücke in arabischer Sprache und Sympathiebekundungen für die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) am Tatort gefunden. Im zweiten Fall fand sich unter anderem eine Flagge des IS am Tatort.

Der Verdächtige wohnt laut LKA in Wien und sympathisiert offensichtlich mit dem IS. Bayerische und Berliner Ermittler seien derzeit in Wien, um an der Vernehmung teilzunehmen und die österreichischen Ermittler zu unterstützen. Die Ermittlungen dauerten an.