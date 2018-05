Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann lästert über Söders Kreuz-Verordnung

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" über Markus Söder (CSU) lustig gemacht. Die Kreuz-Verordnung des bayerischen Ministerpräsidenten kritisierte er in dem Gespräch als Ausdruck eines "hilflosen, ja eines heillosen Konservativismus". Beim Betrachten eines Fotos von Söder mit Kreuz in der Hand habe er gar "an Vampirfilme denken" müssen, spottete Kretschmann.

Zum politischen Stil und der inhaltlichen Ausrichtung von konservativen Unionspolitikern wie Söder oder Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte er im Interview weiter, dieser Ansatz sei "aus der Zeit gefallen" und "rückwärtsgewandt". Kretschmann führt in Stuttgart eine grün-schwarze Koalition.

Dort steht er gerade selbst unter Druck. Die Abwahl des grünen Freiburger Oberbürgermeisters Dieter Salomon hatte die Krise der baden-württembergischen Landesregierung noch verschärft (mehr dazu erfahren Sie hier). Die Krise hatte sich auch deshalb zugespitzt, weil die CDU-Landtagsfraktion eine gemeinsam vereinbarte Wahlrechtsreform platzen ließ. Diese sollte auf Initiative der Grünen den äußerst niedrigen Frauenanteil im Parlament erhöhen.

Nachfolge von Özdemir "durchaus vorstellbar"

Im "SZ"-Interview gibt sich Kretschmann dennoch unbeirrt. Mit Blick auf die Landtagswahl im Jahr 2021 sagte er: "Alle wollen, dass ich weitermache". Wenn er vor der nächsten Wahl gesund sei und das Gefühl habe, seine Kandidatur sei erwünscht, bestünde diese Möglichkeit durchaus. Eine Entscheidung werde er aber erst in einem bis eineinhalb Jahren treffen, sagte Kretschmann.

Schon Anfang Januar hatte er eine mögliche Kandidatur für eine dritte Amtszeit angedeutet. "Sie müssen damit rechnen, dass ich noch mal antrete", sagte Kretschmann damals. Er betonte zugleich, er wisse heute nicht, wie es ihm in zwei Jahren gehe, was dann mit der Bundespartei sei und wie ihn dann seine Enkel faszinierten.

In der "Süddeutschen Zeitung" reagierte Kretschmann auch auf Spekulationen, der frühere Grünen-Bundeschef Cem Özdemir könne ihn eines Tages beerben. Das sei "durchaus vorstellbar", sagte der Ministerpräsident, fügte aber hinzu: "Es ist nicht leicht für einen Bundespolitiker, in die Landespolitik zu wechseln."