Wegen Kampagne gegen Juncker Kretschmann sagt Ungarns Außenminister ab

Der baden-württembergische Regierungschef Winfried Kretschmann hat ein für Freitag vorgesehenes Gespräch mit Ungarns Außenminister Peter Szijjarto gestrichen. "Das Gespräch wurde von mir abgesagt wegen der ungarischen Plakatkampagne gegen Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker", gab der Grünenpolitiker als Begründung an.

"Diese diffamierende Kampagne ist antieuropäisch und widerspricht unseren europäischen Werten", heißt es in der Erklärung von Kretschmann weiter. Die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán hatte ein Plakat vorgestellt, auf dem Juncker und der liberale US-Milliardär George Soros, der ungarischer Herkunft ist, in unvorteilhafter Pose zu sehen sind. Darunter stehen durch Fakten nicht belegte Behauptungen, die suggerieren, die beiden wollten illegale Migration nach Ungarn fördern.

AFP Ungarns Außenminister Peter Szijjarto

Orbán und seine rechtsnationale Regierung stehen wegen dieser Plakatkampagne seit Tagen unter Druck. "Die Ungarn verdienen Fakten, nicht Fiktionen", erwiderte die EU-Kommission auf ihrem Twitteraccount. Ein Sprecher erklärte, Pläne für "humanitäre Visa" existierten nicht - das liege in der Kompetenz der Mitgliedstaaten. Die EU schwäche die Außengrenzen nicht, sondern stärke sie, und außerdem geben es nicht "die" in Brüssel, sondern die EU. Und an deren Tisch sitze auch Ungarn.

Auch Juncker selbst reagierte: Er forderte den Ausschluss von Orbáns Fidesz-Partei aus der Europäischen Volkspartei, der Familie der christdemokratischen Parteien. Fidesz vertrete "die christdemokratischen Werte in keinerlei Weise", sagte Juncker bei einer Podiumsdiskussion im baden-württembergischen Landtag. "Es gibt zwischen Herrn Orbán und mir keinerlei Schnittmengen." Daher sei er der Meinung, "dass sein Platz nicht in der Europäischen Volkspartei ist".

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer verteidigte Juncker ebenfalls. Im SPIEGEL drohte sie mit einem Abbruch der regelmäßigen Gespräche mit Orbáns Partei Fidesz. Man habe in der EVP in der Vergangenheit "zusammen mit unseren Schwesterparteien daran gearbeitet, dass Europa als Ganzes zusammenwächst".