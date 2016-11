Kretschmann zur Bundespräsidentensuche "Wenn man mich ruft, muss ich mir das reiflich überlegen"

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) strebt das Amt des Bundespräsidenten weiterhin nicht an - schließt eine Kandidatur aber auch nicht grundsätzlich aus. "Wenn man mich dann ruft - der Ruf wird aber ziemlich sicher gar nicht kommen - dann muss ich mir das reiflich überlegen", sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag im SWR-Fernsehen. Die Parteichefs von CDU, CSU und SPD treffen sich am Freitag erneut im Kanzleramt, um über die Suche nach einem Nachfolger von Bundespräsident Joachim Gauck zu beraten. Kretschmann gilt seit Langem als möglicher Kandidat, betont aber stets, dass er das Amt nicht anstrebe. "Ich bin gern Ministerpräsident von Baden-Württemberg", sagte er am Donnerstag.

Erst kürzlich führte Kanzlerin Angela Merkel Gespräche mit den Grünen, unter anderem mit Kretschmann und Katrin Göring-Eckardt, Chefin der Grünen-Bundestagsfraktion, um den aussichtsreichen SPD-Kandidaten Frank-Walter Steinmeier als künftigem Bundespräsidenten zu verhindern.

Die SPD hat Außenminister Steinmeier zum idealen Kandidaten für Bellevue erklärt. Steinmeier ist laut Umfragen der beliebteste deutsche Politiker. Weil er auch in der Union große Akzeptanz genießt, könnte es sein, dass er am Ende als gemeinsamer Kandidat antritt. Möglich wäre auch, dass die Union noch einen Gegenkandidaten zu Steinmeier präsentiert. Eine Kandidatur von Kretschmann wäre deshalb so interessant, weil Union und Grüne in der Bundesversammlung die absolute Mehrheit der Stimmen stellen - genau wie Union und SPD.

DER SPIEGEL Stimmenverhältnisse in der kommenden Bundesversammlung.

Der Nachfolger von Joachim Gauck, der im Juni den Verzicht auf eine zweite Amtszeit erklärt hatte, wird am 12. Februar von der Bundesversammlung gewählt. In einem möglichen dritten Wahlgang hätten dort Sozialdemokraten, Linke und Grünen zusammen die dann ausreichende relative Mehrheit.