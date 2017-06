Auto-Zoff bei den Grünen Hofreiter widerspricht Kretschmann

Genau drei Tage dauerte es, bis die neue Einigkeit, die die Grünen auf ihrem Parteitag zelebriert hatten, Kratzer bekam.

Seit Mittwoch verbreitet sich ein Video, hochgeladen von der rechtspopulistischen Plattform "jouwatch", in dem sich Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann über den Beschluss seiner Partei empört, ab 2030 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr neu zulassen zu wollen. Mittlerweile wurde allein das Originalvideo bei YouTube mehr als 350.000 Mal aufgerufen.

Kretschmann greift darin auch Anton Hofreiter an, Fraktionschef der Grünen und Spitze des linken Flügels: "Jetzt kommt der Hofreiter immer mit seiner tollen Story vom Tesla."

Kretschmann hinterfragt dann, wie der Beschluss der Partei überhaupt umgesetzt werden soll, 2030 sei ein "Schwachsinnstermin", schimpft er. Der Grünen-Realo bezweifelt offenbar, dass die Infrastruktur bis dahin funktionieren kann und genügend Ladestationen bereitstehen. Zum Vergleich zieht Kretschmann eine "große Tankstelle" herbei, an der heute "vielleicht zehn Autos gleichzeitig" tanken könnten.

Elektroautos, das will Kretschmann seinem Gesprächspartner verdeutlichen, bräuchten an den Ladestationen länger als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren an Zapfsäulen. Bei den E-Mobilen dauere das "zwanzig Minuten".

Anton Hofreiter widerspricht. "Anders als bei Diesel und Benzin braucht es für die E-Mobilität keine zentralen Tankstellen", sagt er dem SPIEGEL. Die Infrastruktur könne "dezentral aufgebaut werden und dank der Digitalisierung effizient und nutzerfreundlich arbeiten".

"Jeder Parkplatz, jede Garage kann zu einer kleinen E-Tankstelle werden", so Hofreiter weiter.

Um das Ziel zu erreichen, bräuchte es auf Bundesebene aber "neben mehr Förderung und mehr Anstrengung bei der Infrastruktur auch einen klaren ordnungspolitischen Rahmen". Diesen wollten die Grünen setzen. Der Rahmen sei "notwendig für die Planungssicherheit der Unternehmen". Sie wüssten dann, dass sie ab jetzt alle Ressourcen auf die Entwicklung der E-Mobilität setzen können und dass es in Zukunft dafür auch Absatzmärkte gäbe.

Das Datum 2030, das Kretschmann einen "Schwachsinnstermin" nannte, verteidigte Hofreiter ebenfalls: Da ein Auto im Schnitt 18 Jahre auf der Straße sei, "müssen wir 2030 bei den Neuzulassungen emissionsfrei sein, wenn wir bis 2050 einen klimaneutralen Verkehr haben wollen". Das brauche es auch, um die Klimaschutzziele einzuhalten.

Derzeit würden die Bundesregierung und Teile der Industrie den Megatrend Elektromobilität verschlafen. Der Absatz von E-Autos käme in Deutschland nicht in Gang, so Hofreiter. "Das wollen wir Grüne ändern. Und dieses Ziel teilen wir alle, auch Winfried Kretschmann, der sich in Baden-Württemberg mit voller Kraft für eine nachhaltige Automobilpolitik einsetzt."