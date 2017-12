Kubickis emotionaler Abschied aus dem Landtag Mit Gefühl

Wenn Wolfgang Kubicki in der Vergangenheit ans Rednerpult des Landtags in Schleswig-Holstein ging, wurde es oft launig - der FDP-Politiker ist für seinen Wortwitz und vor allem fürs Austeilen gegen die politischen Gegner bekannt. Letzteres bekam am Donnerstag nur die AfD zu spüren. Ansonsten gab sich der 65-Jährige zum Abschied aus der Landtagspolitik nun von einer - zumindest für die Öffentlichkeit - ungewohnten Seite: Ihm standen die Tränen in den Augen, seine Stimme versagte.

"Selbst mir passiert das", sagte er in seiner letzten Rede als Landtagsabgeordneter und FDP-Politiker. In seiner Rede gab sich Kubicki versöhnlich und entschuldigte sich dafür, mit seiner spitzen Zunge andere Parlamentarier verletzt zu haben - das sei meist unabsichtlich geschehen, so der 65-Jährige.

Eine persönliche Entschuldigung richtete er an seinen Rivalen Ralf Stegner, den er unzählige Male verbal attackiert hatte. Noch im Sommer hatte Kubicki den Stegner als "Erdogan der SPD" beschimpft, später räumte er ein, damit zu weit gegangen zu sein. Der SPD-Fraktionschef sei zu seinem "Lieblings-Counterpart geworden", sagte Kubicki nun und lobte: "Das Parlament wäre ohne Sie definitiv ärmer gewesen." Anerkennung gab es auch von Stegner: "Er ist ein leidenschaftlicher Parlamentarier", sagt der SPD-Fraktionschef. "In der Spielklasse gibt es nicht so viele."

Kubicki dankte auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sowie Umweltminister Robert Habeck - er hoffe, ihn als Bundesvorsitzenden der Grünen in Berlin wiederzusehen. Er und die Grünen hätten gerade begonnen, sich lieb zu haben - das wolle er auf Bundesebene fortsetzen. Kubicki hatte zuletzt neue Jamaika-Gespräche ins Spiel gebracht.

Wer dachte, Wolfgang #Kubicki sei ein harter Hund, konnte ihn soeben von seiner weichen Seite kennenlernen: Im seiner Abschiedsrede im Landtag SH dankt K. seinem langjährigen Kontrahenten @Ralf_Stegner und wird von Tränen übermannt: "Das Parlament wäre ohne Sie ärmer gewesen." pic.twitter.com/bQtyP6U5YT — Christoph Schult (@schultchristoph) 14. Dezember 2017

Laut Tagesordnung sollte Kubicki zu einem Antrag der AfD zur Rückführung von Flüchtlingen reden. "Ich weiß nicht ob es Schicksal oder Bösartigkeit meiner Fraktion ist, dass ich ausgerechnet zu einem AfD-Antrag meine letzte Rede im Parlament halten muss", sagte Kubicki dazu. Er nannte den Antrag und die Partei rassistisch und warf ihr vor, die Flüchtlinge hier zu diskriminieren. Danach kam er auf Persönliches und Grundsätzliches zur Demokratie zu kommen. Am Ende hatte der Liberale noch einen sehr ernsten Rat an die Abgeordneten: "Macht euch nicht zu klein!"

Kubicki sitzt seit der Bundestagswahl als Abgeordneter in Berlin und ist Bundestagsvizepräsident. Er verlässt den Landtag nach 25 Jahren, er war 1992 bis 1993 und dann seit 1996 durchgängig Landtags-Fraktionschef. Sein Landtagsmandat wollte Kubicki nach der Plenumssitzung am Donnerstagabend zurückgeben.

Wegen des Wechsels von Kubicki nach Berlin hatte sich die FDP-Landtagsfraktion zuvor personell neu aufgestellt. Die Fraktion wählte den bisherigen Parlamentarischen Geschäftsführer Christopher Vogt zu ihrem neuen Vorsitzenden. Kubicki selbst wurde zum Ehrenvorsitzenden der Fraktion auf Lebenszeit gewählt.