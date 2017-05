"Erdogan der SPD" Kubicki nimmt Stegner-Beschimpfung zurück

"Erdogan der SPD" und "Westentaschen-Machiavelli", so hat FDP-Vize Wolfgang Kubicki beim FDP-Landesparteitag in Neumünster den SPD-Linken Ralf Stegner bezeichnet - und damit für Entsetzen in der SPD gesorgt.

"Wenn Herr Kubicki einen Funken Anstand hat, muss er sich für diese Entgleisung entschuldigen. Einen politischen Wettbewerber mit einem Autokraten zu vergleichen, der missliebige Journalisten ins Gefängnis werfen lässt, das geht zu weit", sagte SPD-Chef Martin Schulz.

Auch Sönke Rix, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Schleswig-Holstein, war empört. Die Äußerung sei nicht nur eine Beleidigung gegenüber Stegner, sie verharmlose zugleich "die untragbaren Zustände" in der Türkei. "Herr Kubicki, was bilden Sie sich eigentlich ein? Eine Entschuldigung ist mehr als angebracht."

Am Sonntag relativierte Kubicki nun seine Kritik an Stegner. "Die Formulierung 'Erdogan der SPD' war sicher überzogen", sagte er. "Ich hatte nicht die Absicht, Herrn Dr. Stegner antidemokratisches Gebaren zu unterstellen und ihn damit zu diskreditieren."

Er wünsche sich aber "eine vorurteilsfreie Aufarbeitung" der Tatsache, dass unter Stegners Führung in den letzten drei Wahlen in Schleswig-Holstein die jeweils schlechtesten Ergebnisse für die SPD seit mehr als 60 Jahren erzielt wurden.

In Schleswig-Holstein sind nach der Landtagswahl vom 7. Mai rein rechnerisch vier Koalitionen möglich, die AfD ausgeklammert. Eine "Ampel"-Koalition mit SPD und Grünen lehnt Kubicki aber entschieden ab. Er befürwortet "Jamaika" - ein Bündnis von CDU, Grünen und FDP. "'Jamaika' in Kiel, das wird klappen", ist sich Kubicki sicher.

Am Dienstag wollen die Parteigremien von CDU, Grünen und FDP in getrennten Sitzungen über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen über ein Regierungsbündnis beraten. Sollte es zu einem "Jamaika"-Koalitionsvertrag kommen, planen allerdings die Grünen eine Mitgliederbefragung - mit ungewissem Ausgang. "Das Stimmungsbild ist völlig gemischt", sagt Umweltminister Robert Habeck (Grüne).

Sollte "Jamaika" scheitern, liefe es laut Kubicki auf eine Neuwahl hinaus.