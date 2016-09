Einheitliche EU-Steuerregeln Schäuble lobt Pläne gegen Konzerntricks

Apples Steuerakrobatik hat bei EU-Staaten ein neues Verlangen nach einheitlichen Regeln für Unternehmen in Europa entfacht. Die EU-Kommission kündigte für die kommenden Wochen neue Vorschläge an, um die Besteuerungsbasis zu harmonisieren. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble lobte das Vorhaben nach einem EU-Finanzministertreffen in Bratislava als "sehr gut". Kein Wunder: Voraussichtlich profitiert Deutschland von solchen neuen Regeln.

Der Ärger über Unternehmen, die ihre Firmensitze nach den günstigsten Steuerplätzen auch innerhalb der EU ausrichten, ist zuletzt hochgekocht. Auslöser war der Steuerstreit der EU-Kommission mit Apple. Die EU will 13 Milliarden Euro nachfordern, die Apple durch Steuertricks in Irland gespart hat. Der Konzern hat den Sitz seines internationalen Geschäfts nach Irland gelegt und so nach EU-Rechnung nur 0,005 Prozent Steuern auf seine Gewinne gezahlt - demnach 50 Euro auf jede Million Gewinn. Dies sei nicht rechtmäßig, da auch anderen EU-Ländern Steuerforderungen zustünden, so die Kommission. Apple weist dies von sich. Auch Irland lehnt solche Forderungen ab.

Apple ist einer der Konzerne in einer Serie von Unternehmen, die zuletzt mit geschickten Unternehmensstrukturen günstigere Steuern in verschiedenen EU-Ländern ausgenutzt haben. Unternehmen wie Google, Facebook oder Amazon verteilten ihre Gewinne in der Vergangenheit so auf mehrere Länder, dass sie am Ende nur minimale Steuern zahlten. Die Niederlande wurden von der EU ebenfalls dazu aufgefordert, Geld von der Kaffeehauskette Starbucks einzutreiben. Weitere Fälle in Luxemburg sind noch in der Schwebe.

"Sie müssen ihre Steuern fair zahlen"

Nach dem Finanzminister-Treffen am Wochenende forderte Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem internationale Konzerne dazu auf, Steuervermeidungs-Strategien aufzugeben. "Die Zeiten ändern sich", sagte er. "Sie müssen ihre Steuern fair zahlen." Dijsselbloem verteidigte das Vorgehen der EU-Kommission gegen Steuerabkommen zwischen multinationalen Konzernen und EU-Mitgliedsländern. Es sei richtig, zu untersuchen, ob es sich um illegale Staatshilfen handle. Zugleich hätten die Niederlande jedoch das Recht, vor den EU-Gerichtshof zu ziehen und prüfen zu lassen, ob die EU-Kommission die Regeln korrekt angewendet habe, sagte Dijsselbloem, der auch niederländischer Finanzminister ist.

Bislang bestehen gravierende Unterschiede etwa in den Bemessungsgrundlagen, nach denen die Steuer für Unternehmen in den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten festgelegt werden. Dadurch können sich manche Länder im Standortwettbewerb besser stellen und Unternehmen anziehen, so etwa Irland.

Die eigentliche Besteuerung ist in der Europäischen Union zwar alleinige Sache der Nationalstaaten. Die EU-Kommission kann aber indirekt Einfluss auf die Regeln nehmen, nach denen der zu besteuernde Unternehmensgewinn festgelegt wird. Eine gemeinsame Bemessungsgrundlage wird von Schäuble seit langem unterstützt.

Neue Steuerregeln bringen Deutschland Geld

Seit Längerem feilen die EU-Länder an Regeln zur Bekämpfung der Steuervermeidung. Auch international wird dies durch die OECD in einem Aktionsplan vorangetrieben. Bislang allerdings kommt die Bekämpfung der Steuerflucht in Europa nicht so schnell voran, wie von manchen Politikern erhofft: Um ihr Geschäftsmodell zu schützen, blockieren einige EU-Mitgliedstaaten neue Regeln.

Dennoch setzt sich bei immer mehr Mitgliedsstaaten die Einsicht durch, dass sie ihre Steuerpolitik stärker koordinieren müssen, um die Flucht vor dem Fiskus gemeinsam aufzuhalten. Immer wieder gelingt es global operierenden Großkonzernen in Europa, auch von den Staaten ungewollte Schlupflöcher in den nationalen Steuergesetzen zu nutzen und so die EU-Finanzminister gegenseitig auszutricksen.

Die Initiative der G20 zur Schließung von Steuerschlupflöchern für international tätige Konzerne (BEPS) könnte nach Auffassung eines Experten die deutsche Steuerkasse füllen."Ich kann mir vorstellen, dass es über 30 Milliarden Euro im Jahr sind, die uns durch Steueroptimierung, Steuerflucht und 'Gestaltungsakrobatik' durch die Lappen gehen", sagte der Chef der Deutschen Steuer-Gewerkschaft (DSTG), Thomas Eigenthaler, kürzlich. Allerdings müssten die Detailmaßnahmen des von der OECD erarbeiteten Aktionsplans noch national umgesetzt werden. Das werde dauern.

Verteilung von Apples Steuer-Milliarden problematisch

Mit Blick auf den von der EU angedeuteten Anspruch von EU-Mitgliedsstaaten auf die Steuermilliarden von Apple zeigte sich Bundesfinanzminister Schäuble skeptisch. "Natürlich" prüfe auch Deutschland, ob es Ansprüche geltend machen könne, sagte er in Bratislava. "Aber ich glaube, dass die Erwartungen, die da zum Teil geschürt werden, ein bisschen voreilig sind." Der anstehende EuGH-Prozess werde "außergewöhnlich kompliziert sein". Man solle das Fell des Bären nicht verteilen, ehe man ihn erlegt habe. "Aber ich habe gesagt, wenn die 13 Milliarden da sind, werden wir schon eine Verwendung dafür finden."

Schäuble sagte, die EU-Kommission habe außerdem angekündigt, eine Initiative zu ergreifen, um die organisierte Steuerhinterziehung bei der Mehrwertsteuer zu bekämpfen. Dieser Vorschlag werde sicherlich auch gesetzgeberisch umgesetzt werden. Die EU-Kommission schätzt, dass den EU-Staaten 2014 Mehrwertsteuereinnahmen von 160 Milliarden Euro entgangen sind.