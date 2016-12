Obergrenze für Flüchtlinge Schäuble weist CSU-Forderung scharf zurück

Die Debatte um den Umgang mit Flüchtlingen, die in Deutschland Asyl suchen, reißt nicht ab. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat in einem Interview jetzt die Forderungen aus der CSU nach einer Obergrenze scharf zurückgewiesen. "Die Symboldebatte um eine Obergrenze braucht kein Mensch", sagte Schäuble der "Bild am Sonntag" ("BamS"). Diese Frage stelle sich auch angesichts der zurückgegangenen Zahl der Flüchtlinge nicht mehr.

"Erstens kennt das Grundrecht auf Asyl per Definition keine Obergrenze. Und zweitens machen Rückführungsabkommen und Aufnahmezentren an den Außengrenzen Europas die Obergrenze überflüssig", sagte Schäuble. Der Streit in der Union sei vorüber. "Er hat uns sicher nicht genutzt, aber es bringt jetzt nichts, nachzukarten", so der Bundesfinanzminister.

Mehr Abschiebungen - aber kein Rechtsruck der CDU

In der Debatte um eine schärfere Abschiebepraxis stellt sich Schäuble hinter die Pläne des baden-württembergischen Innenministers Thomas Strobl (CDU), seines Schwiegersohns: "In der Flüchtlingskrise hat Deutschland enorme Hilfsbereitschaft gezeigt. Noch auf Jahrzehnte wird man im Ausland mit uns die Bilder vom Münchener Hauptbahnhof verbinden. Aber wenn wir diese Hilfsbereitschaft erhalten wollen, müssen diejenigen wieder gehen, die kein Recht haben zu bleiben. Das müssen wir besser umsetzen."

Eine Hinwendung der CDU nach rechts lehnte Schäuble in dem "BamS"-Interview jedoch ab: "Mit dieser Art von Gesäßgeografie kann ich nichts anfangen. Wir müssen die richtigen Antworten auf die Probleme der heutigen Zeit geben und die Sorgen der Menschen ernst nehmen. Darum geht es."

Schäuble sagte, er sei sich nicht sicher, dass die AfD überhaupt in den Bundestag komme, in den zehn Monaten bis zur Bundestagswahl könne noch viel passieren. Der Finanzminister nannte als Ziel für die CDU ein Wahlergebnis von mehr als 40 Prozent. Im aktuellen Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid für die "BamS" erhebt, liegt die Union zwei Punkte auf 37 Prozent zu. Die SPD kommt auf 22, die AfD auf 12 und die Grünen auf 11 Prozent. Die Linke legt einen Punkt auf 10 Prozent zu, die FDP käme mit 5 Prozent auch in den Bundestag.

Von den Empfehlungen der EU-Kommission hält Schäuble wenig

Mit Blick auf den Wahlkampf sagte Schäuble, dass die CDU "bis auf ganz wenige Ausnahmen" geschlossen hinter der Bundeskanzlerin stehe. "Gegen Angela Merkel hat keiner der potenziellen SPD-Kanzlerkandidaten eine Chance". Auch er selbst wolle in der kommenden Legislaturperiode "wieder Verantwortung übernehmen", sagte Schäuble der Zeitung.

Der Bundesfinanzminister bekräftigte seine Pläne, die Steuerzahler nach der Bundestagswahl um insgesamt 15 Milliarden Euro zu entlasten und den Solidarzuschlag schrittweise bis 2030 abzuschaffen. Auch an der schwarzen Null wolle er festhalten.

Kritik äußerte Schäuble an den Forderungen der EU-Kommission, Deutschland solle mehr investieren: "Brüssel will nicht zur Kenntnis nehmen, dass es bei uns nicht an Geld für Investitionen fehlt, sondern an fertig geplanten Bauprojekten wie Straßen oder Brücken, in die das Geld fließen kann." Wenn Deutschland mehr Schulden machen würde, wäre zudem kein Mensch in Griechenland oder Portugal weniger arbeitslos.