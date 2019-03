Stasi-Unterlagen 111 Kilometer Akten, 1,8 Millionen Fotodokumente - jede Menge Probleme

Seit Jahren tobt der Streit um die Zukunft der Stasi-Unterlagen-Behörde, einer der großen Errungenschaften der friedlichen Revolution 1989/90. Nie zuvor in der Weltgeschichte konnten sich Opfer die Akten ansehen, die eine Geheimpolizei über sie erstellt hatte. Doch wie lange braucht das geeinte Deutschland eine solche Behörde? Und was soll aus den Stasi-Papieren werden?

2016 beauftragte der Bundestag zwei Experten, ein Konzept auszuarbeiten, wie man das Stasi-Archiv in das Bundesarchiv integrieren könne: Roland Jahn, Chef der Stasi-Unterlagen-Behörde, und Michael Hollmann, Präsident des Bundesarchivs. Deren Ausarbeitung "Die Zukunft der Stasi-Unterlagen" ist nun abgeschlossen und soll am Mittwoch Bundestagspräsident Wolfang Schäuble übergeben werden. Das Papier liegt dem SPIEGEL vor. Es dürfte - so kurz vor den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen - für Kontroversen sorgen.

Laut dem Konzept soll der Großteil der zwölf Außenstellen der Stasi-Unterlagen-Behörde gestrichen werden, die noch in Chemnitz, Dresden, Erfurt, Frankfurt (Oder), Gera, Halle, Leipzig, Magdeburg, Neubrandenburg, Rostock, Schwerin und Suhl sitzen. Künftig soll es in jedem neuen Bundesland nur noch eine Vertretung geben. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben prüft bereits mögliche Standorte.

Auch in Berlin soll sich alles ändern. Jahn und Hollmann schlagen vor, auf dem Gelände der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg ein "Archivzentrum zur SED-Diktatur" einzurichten. In dem neuen Zentrum sollen Opfer, Wissenschaftler und Journalisten künftig nicht nur die Papiere des Ministeriums für Staatssicherheit auswerten können, sondern auch die Akten der SED, vieler DDR-Ministerien oder der Massenorganisationen der DDR. Die Bestände liegen im Augenblick im Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde.

Minderwertiges Papier zerfällt schnell

Die beiden Experten begründen ihre Vorschläge auch mit dem Zustand des Stasi-Erbes 30 Jahre nach dem Mauerfall. "Da ist Gefahr in Verzug", sagt Präsident Hollmann. Es geht um insgesamt 111 Kilometer Akten, ca. 1,8 Millionen Fotodokumente sowie rund 2800 Filmdokumente. Die Stasi-Unterlagen-Behörde nutzte nach der Wende Gebäude der Stasi, die sofort zur Verfügung standen.

Die Frage, ob Unterlagen dort angemessen gelagert werden können, spielte keine Rolle. So verfügt bis heute nur die Außenstelle der Stasiunterlagenbehörde in Halle über eine "Klimatisierung in den Archivräumlichkeiten". Sicher ist das Stasi-Erbe dort allerdings auch nicht: Die Außenstelle liegt in einem Hochwassergefährdungsgebiet.

Hinzu kommt die schlechte Papierqualität der Akten: Die Geheimpolizisten der DDR tippten nach Angaben von Jahn und Hollmann weit überwiegend auf "säurehaltigen, qualitativ minderwertigem Papier"; ein solches Papier zerfällt schnell. Viele Unterlagen sind durch den täglichen Dienstgebrauch der Stasi beschädigt.

Bundestag sollte sich rasch entscheiden

Hollmann und Jahn hoffen darauf, dass das Bundesarchiv aufgrund seiner langjährigen Erfahrung im Umgang mit altem Papier die Stasi-Akten dauerhaft sichern kann. Beide wünschen sich eine "zeitnahe Entscheidung" des Bundestags zu ihren Vorschlägen.

Sowohl die Stasi-Unterlagen-Behörden als auch das Bundesarchiv unterstehen Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), die ihre Zustimmung zu dem Konzept bereits signalisiert hat. Ginge es nach Grütters, wäre die "Überleitung des Stasi-Unterlagen-Archivs in das Bundesarchiv" bis Ende 2021 erledigt.