Update - der SPON-Wahltrend Deutsche bewerten US-Außenpolitik schlecht

Grund zur Verunsicherung gab es in den vergangenen Wochen reichlich. Erst bezeichnete US-Präsident Donald Trump die Nato als "obsolet", nun bekannte sich sein Vize Mike Pence auf der Münchner Sicherheitskonferenz klar zum Bündnis. Sicherheitsexperten äußerten sich daraufhin skeptisch - eine Haltung, die offenbar auch die Mehrheit der deutschen Bevölkerung teilt.

Wie aktuelle Online-Umfragen des Meinungsforschungsinstitut Civey zeigen, bewertet derzeit jeder zweite Befragte die bisherige Amtszeit von Donald Trump als "sehr schlecht", weitere 23 Prozent als "eher schlecht". Überwiegend negativ fällt auch die Bewertung der derzeitigen US-Außenpolitik aus, zudem bereitet die sicherheitspolitische Weltlage den meisten Befragten "einige" oder "große Sorgen".

Allerdings ziehen sich diese Einstellungen nicht durch alle Wählergruppen. Jüngere Befragte blicken weniger sorgenvoll auf die aktuelle Sicherheitslage, AfD-Anhänger sogar überwiegend positiv auf Donald Trump und die US-Außenpolitik.

1. SPD- und Grünen-Wähler sehen Trump besonders kritisch

Knapp einen Monat ist Donald Trump nun offiziell im Amt - ein Zeitraum, den rund 77 Prozent der Befragten als "sehr schlecht" oder "eher schlecht" bewerten. Besonders verbreitet ist diese Haltung unter Anhängern von SPD und Grünen, positive Antworten finden sich lediglich bei potenziellen AfD-Wählern in der Mehrzahl. Fast zwei Drittel von ihnen bewerten Trumps Präsidentschaft als "eher gut" oder "sehr gut".

2. Skepsis gegenüber US-Außenpolitik ist verbreitet - aber schwächer

Ähnlich wie Trump selbst beurteilen die meisten Befragten auch die derzeitige Außenpolitik der USA - knapp 40 Prozent als "sehr negativ", weitere 36 Prozent als "eher negativ". Auch hier unterscheidet sich die Haltung unter den Anhängern der Parteien deutlich, insbesondere zu denen der AfD. Hier äußerte sich die klare Mehrheit der Befragten sogar positiv gegenüber der US-Außenpolitik.

3. Jüngere machen sich weniger Sorgen zur Weltlage

Auf die sicherheitspolitische Weltlage blickt der überwiegende Teil der Befragen mit "einigen" oder "großen Sorgen". Nur neun Prozent gaben an, die Weltlage bereitete ihnen "keine Sorgen" - eine Gruppe, die unter Männern und jüngeren Befragten zwischen 18 und 29 Jahren am größten ist. Dagegen ist ein sorgenvoller Blick auf die Weltlage besonders unter älteren Wahlberechtigten verbreitet. Bei den Befragten ab 65 Jahren gaben 42 Prozent an, sich "einige Sorgen" zu machen, 37 Prozent sogar "große Sorgen".

Anmerkungen zur Methodik: Der SPON-Wahltrend wurde in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey im Zeitraum vom 16.2. bis 19.2.2017 online erhoben. Die Stichprobe umfasste rund 5000 Befragte, der statistische Fehler lag beim Gesamtergebnis bei 2,5 Prozent. Bei der Befragung nach Altersgruppen und ihrer Parteipräferenz ist die statistische Fehlertoleranz größer, sehr feine Unterschiede sind in diesen Ergebnissen also nicht aussagekräftig.

Sie wollen die Sonntagsfrage beantworten? Stimmen Sie hier ab:

In Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey erhebt SPIEGEL ONLINE den SPON-Wahltrend. Hier können Sie mitmachen und sich als Teilnehmer registrieren. Den aktuellen Stand sehen Sie sofort, wenn Sie teilgenommen haben. Mehr zur Methodik erfahren Sie weiter unten in diesem Artikel. SPIEGEL ONLINE wertet die Ergebnisse jede Woche aus und informiert Sie über Entwicklungen und Veränderungen.