SPON-Wahltrend Mr. 100 Prozent zieht die SPD nach oben

Gerade wurde Martin Schulz ohne Gegenstimme zum Parteichef gewählt - und sofort wirkt dieser Erfolg: Seit dem Parteitag am Sonntag, auf dem Schulz ein Ergebnis von 100 Prozent bekam, sind die Umfragewerte für die SPD angestiegen. Außerdem gewinnen die Sozialdemokraten vor allem bei Menschen unter 30 Jahren an Sympathien.

Diese und andere Ergebnisse zeigt die wöchentliche Umfrage von SPIEGEL ONLINE und dem Meinungsforschungsinstitut Civey. Im Superwahljahr 2017 befragen wir Sie regelmäßig zu Ihrer Parteipräferenz - in Echtzeit, für jeden Nutzer zugänglich und mit für ganz Deutschland repräsentativen Ergebnissen.

Jede Woche ordnen wir ein, wer vorne liegt, wer verloren hat, und welche möglichen Gründe es dafür gibt. Am Ende des Artikels können Sie die Sonntagsfrage erneut beantworten.

Wir wollten wissen: Welche Partei würden Sie wählen?

1. So haben Sie abgestimmt

CDU und CSU verlieren im SPON-Wahltrend rund einen Prozentpunkt und sind damit erstmals nicht mehr stärkste Kraft. Mit aktuell 32,2 Prozent der Stimmen hat die Union ihren Vorsprung vor den Sozialdemokraten eingebüßt. Die SPD liegt jetzt bei 33,1 Prozent. Im Vergleich zur Vorwoche kann sie knapp zwei Prozentpunkte zulegen.

Wer von den Volksparteien vorne liegt, entscheiden häufig Zehntelprozentpunkte, weil sich Union und SPD ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Aktuell liegt der Abstand zwischen ihnen innerhalb der sogenannten statistischen Fehlergrenze - diese markiert rein rechnerische Schwankungen einer Umfrage.

So oder so scheint der SPD-Erfolg weiter den kleinen Parteien zu schaden: Die Grünen liegen fast unverändert bei 6,7 Prozent. Die Linke hat sich leicht verbessert, kommt jetzt auf 7,6 Prozent. Die FDP hat sich etwas verschlechtert und erreicht 6,1 Prozent. Die AfD bleibt mit zehn Prozent zweistellig und verteidigt ihre Position als drittstärkste Kraft.

Die Erhebung wurde am Sonntag, Montag und Dienstag durchgeführt, also unmittelbar nach dem SPD-Parteitag am Wochenende. Der Zuwachs für die SPD ist deshalb aller Wahrscheinlichkeit nach auf das Rekord-Wahlergebnis von Martin Schulz zurückzuführen.

Die SPD kann ihre Werte auch im Langzeittrend stetig verbessern, die kleinen Parteien kommen nicht vom Fleck:

2. Jungwähler strömen zur SPD

Mit Schulz als Kanzlerkandidat hat die SPD ihre Zustimmungswerte bei Jungwählern fast verdoppelt. Aktuell würden knapp 41 Prozent der 18- bis 29-Jährigen SPD wählen. Im Januar waren es noch zwischen 21 und 23 Prozent (mehr dazu lesen Sie hier).

Die Union ist in allen Altersgruppen stabil - außer bei den Jungwählern: Im Januar wollten noch rund 35 Prozent der Unter-30-Jährigen CDU/CSU wählen. Inzwischen sind es nur noch knapp 26 Prozent.

Bei der AfD gilt weiterhin: Je älter, desto eher würden Bürger die AfD wählen. Grüne und Linke haben zunehmend Schwierigkeiten, junge Menschen für sich zu begeistern, bei der FDP sind die Werte in dieser Altersgruppe stabil.

3. SPD hat Männerüberschuss - aber er schrumpft

Die SPD erreicht bei weiblichen Wählern über 30 Prozent Zustimmung. Im Januar erreichte die SPD hier noch Werte unter 20 Prozent. Grundsätzlich würden weiterhin eher Männer als Frauen die Sozialdemokraten wählen. CDU und CSU bekommen mit Werten über 30 Prozent von beiden Geschlechtern etwa gleich viel Zustimmung. Auch bei den anderen Parteien ist das Verhältnis relativ ausgewogen.

Anmerkungen zur Methodik: Der SPON-Wahltrend wurde in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey im Zeitraum vom 19.3. bis 21.3.2017 online erhoben. Die Stichprobe umfasste 5030 Befragte, der statistische Fehler lag beim Gesamtergebnis bei 2,5 Prozent. Bei der Befragung nach Altersgruppen und Geschlechtern und ihrer Parteipräferenz ist die statistische Fehlertoleranz größer. Sehr feine Unterschiede sind in diesen Ergebnissen also nicht aussagekräftig.

Sie wollen selbst die Sonntagsfrage beantworten? Stimmen Sie hier ab:

Hier können Sie mitmachen und sich als Teilnehmer registrieren. Den aktuellen Stand sehen Sie sofort, wenn Sie teilgenommen haben. Mehr zur Methodik, und wie aus den Rohdaten repräsentative Ergebnisse gewonnen werden, erfahren Sie weiter unten in diesem Artikel. SPIEGEL ONLINE wertet die Ergebnisse jede Woche aus und informiert Sie über Entwicklungen und Veränderungen.