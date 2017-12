Frage 1 von 11

Natalie Portman wurde 2011 für ihre Rolle einer Tänzerin in "Black Swan" mit dem Oscar ausgezeichnet. Die Schauspielerin arbeitet auch als Regisseurin - und hat in Harvard studiert. In einem Interview mit der "New York Post" sagte sie einmal: "Es ist mir egal, ob die Uni meine Karriere ruiniert. Ich bin lieber schlau als ein Filmstar." Welches Fach hat sie studiert?