Knigge-Quiz Sind Sie hoffähig?

Frage 1 von 8

Die Einladung zur royalen Hochzeit steckt im Briefkasten. Auf Befehl Ihrer Majestät bittet Sie der Königliche Hofmarschall, der Lord Chamberlain of the Household, sich am 19. Mai auf Windsor Castle einzufinden. Die Feierlichkeiten beginnen am Nachmittag und gehen bis in den Abend. Was ziehen Frau und Mann am besten an?