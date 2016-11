Flughafen-Ausbau Sechs Millionen Passagiere mehr für München

Kaum ein größerer Flughafen, der in den letzten Jahren nicht versucht hätte, mit Ausbauten der vorhandenen Strukturen auf steigende Passagierzahlen zu reagieren. Besonders tief greifen nun die Bayern in die Tasche: Am Münchner Flughafen soll das Terminal 1 für satte 400 Millionen Euro umfassend ausgebaut werden. Und dabei soll mehr herauskommen, als nur ein Annex zu bestehenden Gebäuden.

Geplant ist der Bau eines zusätzlichen Flugsteigs und eines zentralen Gebäudekomplexes, der die Kapazität des Terminals um sechs Millionen Passagiere erhöhe. "Bayerns Tor zur Welt will damit seine starke Wettbewerbsposition behaupten", sagte Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU), der nebenbei auch Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafen München GmbH ist. Im vergangenen Jahr zählte der Flughafen 41 Millionen Fluggäste, im laufenden Jahr werden mehr als 42 Millionen erwartet.

Der neue Flugsteig soll mit den bestehenden Modulen A und B des Terminals 1 verbunden werden und mehr als 320 Meter in das westliche Vorfeld des Airports hineinreichen. An dem neuen Flugsteig könnten den Angaben zufolge bis zu zwölf Flugzeuge andocken, zwei der Positionen sollen für Flugzeuge vom Typ Airbus A380 ausgestattet werden.

Die Inbetriebnahme des neuen Flugsteigs könnte frühestens 2022 erfolgen, die Bauarbeiten am Vorfeld könnten 2018 beginnen. Das Geld will die Flughafen München GmbH selbst aufbringen. Erst im April hatte am Flughafen das 900 Millionen Euro teure Abfertigungsgebäude seinen Betrieb aufgenommen.