Erstmals seit 40 Jahren Baden in der Ruhr erlaubt - in einem Stausee

Bis zu 1000 Euro Bußgeld müssen Schwimmer, die sich zur Abkühlung in die Ruhr stürzen, bezahlen - theoretisch. Offiziell ist das Baden in dem Fluss im Westen Deutschlands zwar verboten, aber Strafzahlungen werden wohl selten eingezogen.

Ab kommendem Jahr wird es wenigstens einen Ort an der Ruhr geben, an dem kein Bußgeld droht: An einer Staustufe in Essen, dem Baldeneysee, wird eine abgegrenzte Badestelle, der "Seaside Beach", entstehen. Damit darf erstmals seit mehr als 40 Jahren in der Ruhr gebadet werden.

"Die Stadt Essen wird damit als erste Großstadt in Deutschland eine rechtskonforme Badestelle in einem natürlichen Fließgewässer umsetzen können", sagte der Technikvorstand des Ruhrverbands, Norbert Jardin, bei der Vorlage des Ruhrgüteberichts in Essen.

Wegen zu hoher Schadstoffbelastung der unteren Ruhr war der Betrieb untersagt worden. Inzwischen sei die Wasserqualität wieder sehr gut, sagte Jardin. Das sei die Voraussetzung für den Betrieb einer Badestelle.

Ein Frühwarnsystem kontrolliert eventuelle Verschmutzungen: "Mit ihm können Schwankungen der Wasserqualität anhand von Regenereignissen sowie Pegeldaten der Ruhr vorhergesagt und tagesaktuelle Aussagen zur Badewasserqualität getroffen werden", teilte der Ruhrverband mit. Es könnten auch Freibäder an anderen Staustufen entstehen. Dazu müssten zweijährige Messreihen eine ausreichende Wasserqualität bestätigen.

An vielen Stellen der Ruhr droht jedoch noch eine andere Gefahr: In dem natürlichen Gewässer gibt es tückische Strömungen. Immer wieder kommt es zu tödlichen Unfällen.