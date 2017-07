Abu Dhabi Erster Flughafen erfüllt neue US-Sicherheitsauflagen

Passagiere, die von Abu Dhabi in die USA fliegen, dürfen wieder Laptops und Tablets im Handgepäck mitführen. Eine entsprechende Erlaubnis erteilten die US-Behörden am Sonntag. Betroffen ist davon ausschließlich die Fluggesellschaft Etihad Airways, die als einzige Direktflüge aus der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate in die USA anbietet, derzeit sind es pro Woche 45 Flüge.

Wie der Sprecher des US-Heimatschutzministeriums, David Lapan, sagte, fiel die Entscheidung zur Aufhebung des Verbots nach der Einführung verschärfter Sicherheitsmaßnahmen durch Etihad. Passagiere und elektronische Geräte würden nun zusätzlich überprüft. Details nannte er nicht. Mitarbeiter der US-Transportsicherheitsbehörde TSA hätten die Maßnahmen persönlich geprüft. Die Airline teilte mit, eine Einrichtung am Flughafen in Abu Dhabi mache die Umsetzung der US-Vorgaben möglich.

Wegen der Befürchtung, islamistische Attentäter könnten in den Geräten Sprengsätze verstecken, hatten die USA im März ein Kabinen-Verbot für größere elektronische Geräte auf Flügen aus acht muslimischen Ländern verhängt. Großbritannien erließ kurz danach das gleiche Verbot für Flüge aus sechs Staaten. Auf diesen Verbindungen müssen seitdem Laptops und andere Geräte, die größer sind als ein Smartphone, am Abfertigungsschalter mit aufgegeben werden.

Bei Flügen aus der EU in die USA wurde vorerst auf das geplante Verbot verzichtet. Stattdessen sollen die Sicherheitsvorschriften für sämtliche Fluggesellschaften und Startflughäfen mit Verbindungen in die USA erheblich verschärft werden. Betroffen von den neuen Vorgaben sind den Angaben zufolge weltweit 280 Flughäfen in 105 Ländern, 180 Airlines. Es gehe um täglich etwa 2100 Flüge. Wer sich nicht an die neuen Vorschriften hält, wird Amerika laut Heimatschutzministerium nicht anfliegen dürfen, auch nicht mit Laptops oder Tablets im Frachtraum. Ein Zeitrahmen für die Umsetzung war nicht genannt worden, die Fluggesellschaften sollten aber ausreichend Zeit für die neuen Maßnahmen erhalten.